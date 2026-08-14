Barcelona golcüsünü sattı: PSG Ferran Torres transferini sonuçlandırdı

·9·Spor
Barcelona golcüsünü sattı: PSG Ferran Torres transferini sonuçlandırdı

Katalan ekibi Barcelona ve İspanya Millî Takımı forveti Ferran Torres kariyerine Fransa Ligue 1'de devam edecek.

Transfer dünyasının en güvenilir muhabiri Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, Fransa'nın son şampiyonu PSG, İspanyol futbolcunun transferi konusunda Barcelona ile kesin bir anlaşmaya vardı.

Transfer bedeli ve kişisel sözleşme detayları

Kaynağın aktardığı bilgilere göre transferin toplam değeri 50 milyon avro olacak.

Daha önce Paris ekibinin sportif direktörlük yetkililerinin 26 yaşındaki futbolcuyla kişisel sözleşme şartları üzerinde tamamen anlaşmaya vardığı bildirilmişti. Ferran Torres, yeni projede önemli bir rol üstlenmeyi kabul etti.

Torres'in Barcelona'daki son sezon istatistikleri

Ferran Torres, geçen sezon blaugrana ekibinin en üretken ve faydalı oyuncularından biri oldu. Katalanların kadrosunda kendisine verilen fırsatları sahada etkili şekilde değerlendirdi:

  • Maç sayısı: Tüm turnuvalarda 49 karşılaşma;

  • Goller: 21;

  • Asistler: 3.

İspanyol forvetin Barcelona ile mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyordu. Saygın Transfermarkt portalı futbolcunun güncel piyasa değerini 55 milyon avro olarak değerlendiriyor. Buna rağmen PSG yönetimi, anlaşmayı biraz daha düşük bir bedelle başarıyla tamamlamayı başardı.

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Ferran TorresBarcelonaPSGFabrizio RomanoTransfermarkt
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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