«Siz küçük insanlarsınız»: Merab ve Umar arasındaki husumet yeni bir boyuta ulaştı

·7·Spor
«Siz küçük insanlarsınız»: Merab ve Umar arasındaki husumet yeni bir boyuta ulaştı

UFC horoz sıkletinin eski şampiyonu Merab Dvalishvili, Rus dövüşçü Umar Nurmagomedov ve çevresinden gelen eleştirilere sert ve tavizsiz tepki verdi.

Gürcü sporcu, Tiflis'te düzenlenen RAF turnuvasının basın toplantısında Rus güreşçi Ahmed Gadjimagomedov ile yaşanan arbede ve kavganın ayrıntılarına açıklık getirdi.

«Kötü niyetle gelirseniz, karşılığını alırsınız»

Dvalishvili, sosyal medyada yayımladığı video mesajında tutumunu ve aldığı terbiyeyi şöyle açıkladı:

«Umar ve bazı küçük insanlar benim hakkımda her türlü saçmalığı konuşmaya devam ediyor. Hayat hakkında hiçbir şey bilmiyor olabilirsiniz ama ben erkeğim. Bana saygısızlık eder ve başka bir dilde yüksek sesle konuşmaya başlarsanız size tokat atarım. Çünkü ben böyleyim ve böyle yetiştirildim. Bu benim kültürüm ve siz tam olarak bunu hak ediyorsunuz. Hangi ülkede olduğumun hiçbir önemi yok — kötü niyetle gelirseniz, yaptığınızın aynısını karşılık olarak alırsınız», — dedi Dvalishvili.

«50 bin genç sokağa çıksaydı ne olurdu?»

Gürcü dövüşçü, durumu kendisinin yatıştırdığını; aksi hâlde Tiflis'teki konuklar için sonuçların çok ağır ve tehlikeli olabileceğini vurguladı:

«O olaydan sonra Gürcistan'da olduğumu bir kez daha anladım. Tiflis'teki tüm gençler, delikanlılar ve arkadaşlarım kavga etmek istedi. Orada farklı ülkelerden 200 konuk vardı, benim ülkemde ise milyonlarca insan yaşıyor. 50 bin genç bile sokağa çıksaydı ne olacağını hayal edebilirsiniz. Bu yüzden kavgaya karışan genci buldum, el sıkıştım ve her şeyi barışçıl şekilde çözdüm. Ama siz küçük insanlar, orada bile olmadan saçmalamayı bırakın!»

Dövüşçülerin sıradaki karşılaşmaları

Tavizsiz açıklamaların ardından her iki tarafı da son derece önemli ve zorlu maçlar bekliyor:

  • Merab Dvalishvili: 24 Ekim'de Abu Dabi'de düzenlenecek UFC 333 turnuvasında Petr Yan ile üçlemenin son maçına çıkacak ve şampiyonluk kemerini geri almaya çalışacak.

  • Umar Nurmagomedov: 29 Ağustos'ta Makao'daki UFC Fight Night 286 turnuvasının ana maçında Song Yadong ile karşılaşacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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