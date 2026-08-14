Xavi Hernández Hollanda Millî Takımı’nda nasıl bir proje hazırlıyor?

Dünya futbolunda bir sonraki sansasyonel ve tarihi atama gerçekleşti. Katalan futbolunun efsanevi teknik direktörü Xavi Hernández Hollanda Millî Takımı’nın yeni teknik direktörü olarak göreve getirildi.

Bu, Xavi’nin teknik direktörlük kariyerindeki ilk millî takım deneyimi olacak. Xavi bu görevde Ronald Koeman’ın yerini aldı ve Hollandalılarla 2030 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.

1978’den bu yana ilk yabancı teknik direktör

Bu atama, Hollanda futbolu için gerçekten tarihi bir olay. Çünkü “Uçan Hollandalılar”ın dümeni tam 53 yıl sonra yeniden yabancı bir teknik direktöre emanet edildi.

Millî takımı son olarak 1978’de yabancı bir teknik direktör, Avusturyalı Ernst Happel çalıştırmıştı. O tarihten bu yana yerli teknik direktörlere öncelik veriliyordu.

Barcelona sonrası ara ve Cruyff felsefesi

Xavi, 2024’te Barcelona’daki görevini tamamlamasından bu yana hiçbir kulüpte çalışmıyordu. Bu süreçte Avrupa’nın birçok büyük kulübünden teklif almasına rağmen kendisine uygun ve net bir proje beklemeyi tercih etti.

Atamanın başlıca nedenlerinden biri olarak Xavi’nin Johan Cruyff’un futbol felsefesine bağlılığı ve Barcelona’da Lamine Yamal, Pau Cubarsí ile Gavi gibi genç yetenekleri keşfetmesi gösteriliyor.

Ayrıca Hollanda’nın önde gelen De Telegraaf gazetesinin haberine göre Xavi’nin Katalonya’daki eski takım arkadaşı, efsanevi forvet Patrick Kluivert’in de teknik ekipte yer alması bekleniyor.

İlk maç ve Xavi’nin teknik direktörlük kupaları

Katalan teknik direktörün Hollanda Millî Takımı’ndaki resmi ilk maçı 24 Eylül’de UEFA Uluslar Ligi kapsamında Almanya Millî Takımı’na karşı oynanacak kritik mücadele olacak.

Bilindiği üzere Xavi, kulüp düzeyindeki teknik direktörlük kariyeri boyunca toplam 8 kupa kazandı. Bunlar arasında Barcelona ile elde ettiği İspanya şampiyonluğu (La Liga) ve İspanya Süper Kupası zaferleri öne çıkıyor.

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