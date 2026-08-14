Acı mağlubiyet: Mirjalol Qosimov Buxoro maçının ardından neler söyledi?

·0·Spor
Acı mağlubiyet: Mirjalol Qosimov Buxoro maçının ardından neler söyledi?

Özbekistan Süper Ligi'nin 17. haftasında ağır ve kritik bir mağlubiyet alan Olmaliq ekibi OKMK'nin teknik direktörü Mirjalol Qosimov Buxoro'ya karşı oynanan ve 0-2 sona eren maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Deneyimli teknik adam, takımının çok basit goller yediğini ve kalecinin ilk yarıdaki güvensiz performansının mağlubiyete neden olduğunu açıkça belirtti.

Bu, 6 puanlık bir maçtı

Mirjalol Qosimov, karşılaşmanın lig sıralaması açısından büyük önem taşıdığını ve fırsatları değerlendiremediklerini söyledi:

“Maç hakkında ne söyleyebilirim? İlginç ve çekişmeli geçti. Puan tablosunda da birbirimize çok yakındık. Ancak kazanmak için gol atmak gerekiyor. Daha önce de söylemiştim: Çok basit ve anlamsız goller yiyoruz. Bu maç aslında bizim için 6 puanlık bir karşılaşmaydı; bunu oyunculara da vurgulamıştım. Buxoro'yu galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum.

Maç boyunca en az beş net fırsatımız oldu. Skor 0-0 iken de çok iyi pozisyonlar yakaladık ancak gol atamadık. Pozisyon üretiyoruz ama golü büyük zorlukla buluyoruz; rakip söz konusu olduğunda ise basit durumlarda gol yiyoruz. Az önce soyunma odasında da söyledim: Kazanmak için gol atmak gerekir” dedi Qosimov.

Topu eliyle rahatça tutabileceği bir pozisyondu

Gazetecilerin, ilk yarının ardından as kaleci Javohir Ilyosov'un oyundan alınmasıyla ilgili sorusuna (yerine 46. dakikada Hamidullo Abdunabiyev girmişti) teknik adam şu yanıtı verdi:

“İlk yarıda her şey basit hatalarla başladı. Topu oyuna sokarken, iki kez elle oyuna başlatmada ve ortaya yapılan ortalarda... Bir tür anlaşılmaz ve güvensiz hareketler oldu. Gol pozisyonunda da durum o kadar zor değildi; topu eliyle rahatça tutabilirdi.

Bunu gördüm. Belki iyi uyumamıştır, belki maça ciddi şekilde hazırlanmamıştır... Sebebini şu anda kesin olarak söyleyemem. Daha sonra maçı yeniden detaylı şekilde analiz ettiğimizde oyuncularla konuşup her şeyi öğreneceğiz” diyerek sözlerini tamamladı OKMK teknik direktörü.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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