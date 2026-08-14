Rodri Manchester City'den Ayrılmaya Çalışıyor ve Barcelona'ya Katılmak İstiyor

·2·Spor
Rodri Manchester City'den Ayrılmaya Çalışıyor ve Barcelona'ya Katılmak İstiyor

Manchester City orta saha oyuncusu Rodri, takımdan ayrılma sürecini hızlandırmak amacıyla kulüp yönetiminden özel izin istedi. SPORT'un aktardığı bilgilere göre 2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi, cuma sabahı antrenmanını kaçırmak ve tatilini biraz daha uzatmak için yönetime başvurdu. Bu gelişme, İspanyol futbolcunun Katalonya'ya transferinin belirleyici aşamaya girdiğine işaret ediyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

İspanyol futbolcunun Katalan kulübüne transfer olma isteğinin kesin olduğu, ancak süreci profesyonel bir şekilde çözmeye çalıştığı öğrenildi. Futbolcu, antrenmanlara izinsiz katılmamanın isyan olarak değerlendirileceğinin farkında ve bu nedenle yalnızca mevcut kulübünün onayına güveniyor. Buna rağmen attığı bu adım, eski futbolcu Ferran Torres'in PSG'ye transferindeki olayları hatırlatıyor.

Transfer Görüşmelerindeki Zorluklar

Futbolcunun isteği net olsa da İngiltere şampiyonunun temsilcileri görüşmelerde son derece katı bir tutum sergiliyor. Barcelona'nın daha önce sunduğu yaklaşık 60 milyon avroluk iyileştirilmiş teklif, Manchester City yönetimi tarafından reddedilmişti. Kulüp, futbolcunun sözleşmesinin sona yaklaşmasına rağmen taleplerinden geri adım atmayı düşünmüyor.

Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, takımın Seul'deki hazırlık maçının ardından verdiği röportajda futbolcunun geri dönmesini beklediğini belirtmişti. İtalyan teknik adam, durumda herhangi bir değişiklik olmadığını ve futbolcunun belirlenen tarihte takıma katılacağını söyledi. Buna rağmen kulüp içindeki durum ve transfer talepleri üzerindeki baskı sürüyor.

Hansi Flick Etkeni

Bu transfer girişiminin başlıca itici güçlerinden biri, Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick ile futbolcu arasındaki kişisel görüşmeler oldu. Alman teknik adam, İspanyol orta saha oyuncusuna taktik planlarını anlatarak onu yeni projenin merkezindeki isim olmaya ikna etti. Ayrıca futbolcunun menajerinin verdiği röportaja göre Rodri, nihai kararıyla ilgili diğer taliplere de saygı göstermek amacıyla bilgi verdi.

Taraflar arasındaki ilişkiler şu anda saygı çerçevesinde korunuyor olsa da durumun tırmanması, transfer döneminin en çok ses getiren olaylarından biri hâline geldi. Rodri'nin Manchester City'deki geleceği, önümüzdeki günlerde yapılacak resmi görüşmelerin sonucuna bağlı olacak.

RodriManchester CityBarcelonaTransferlerLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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