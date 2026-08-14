RB Leipzig, Strasbourg'dan iki futbolcuyu kadrosuna katıyor

Bundesliga'nın önde gelen ekiplerinden RB Leipzig, genç yetenek Yan Diomande'nin Real Madrid'e satılmasının ardından kadrosunu güçlendirme çalışmalarını hızlandırdı. Goal.com'un haberine göre Alman kulübü, Fransa'nın Strasbourg takımında forma giyen iki gelecek vadeden futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre RB Leipzig yönetimi, Yan Diomande'nin transferinden elde edilen önemli geliri doğrudan yeniden yatırıma dönüştürmek için Fransa liginde forma giyen Diego Moreira ve Samir El Mourabet'i transfer etmeye çok yaklaştı. Bu iki futbolcu, kulübün yaz transfer dönemindeki öncelikli hedefi haline geldi.

Eski Chelsea'li futbolcu favori aday

Strasbourg'da kendini gösteren eski Chelsea kanat oyuncusu Diego Moreira, Yan Diomande'nin yerini doldurmak için en güçlü aday olarak görülüyor. Foot Mercato'nun haberine göre Belçika Milli Takımı'nın oyuncusu Moreira, Alman kulübüne transfer olmayı şimdiden kabul etti ve kişisel sözleşme şartlarında anlaşmaya varıldı.

Ancak RB Leipzig yalnızca Moreira ile yetinmiyor. Alman kulübü, Strasbourg kadrosundaki bir diğer gelecek vadeden yetenek Samir El Mourabet'i de kadrosuna katmak için ciddi adımlar attı. Bu çifte transfer operasyonu, Red Bull destekli kulübün yaz transfer dönemindeki stratejisinde önemli bir yer tutuyor.

Strasbourg ile zorlu görüşmeler bekleniyor

Futbolcuların kişisel şartlarda anlaşmaya varmasına rağmen asıl zorluk henüz geride kalmadı. RB Leipzig yönetiminin şimdi Strasbourg kulübüyle bonservis bedeli konusunda anlaşması gerekiyor. Fransız kulübünün futbolcularını kolayca bırakmayacağı kesin; özellikle de Leipzig'in kısa süre önce Yan Diomande'nin transferinden büyük gelir elde ettiğini bildikleri düşünüldüğünde.

Strasbourg bu yaz kadrosundaki birkaç önemli futbolcuyu şimdiden kaybetti. Takım kaptanı Emmanuel Emegha ile orta saha oyuncusu Valentin Barco'nun transferleri gerçekleşti. Bu nedenle Fransız kulübünün yeni oyuncu satışlarında yüksek bonservis bedelleri ve ek bonuslar talep etmesi bekleniyor.

Şu anda iki kulübün yöneticileri arasındaki görüşmeler kritik bir aşamaya giriyor. RB Leipzig, yeni sezon öncesi hazırlık sürecini başarılı bir şekilde geçirmek ve yeni transferleri takıma daha hızlı adapte etmek için bu transferleri mümkün olan en kısa sürede tamamlamayı planlıyor.