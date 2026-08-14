RB Leipzig, Strasbourg'dan iki futbolcuyu kadrosuna katıyor

·3·Spor
RB Leipzig, Strasbourg'dan iki futbolcuyu kadrosuna katıyor

Bundesliga'nın önde gelen ekiplerinden RB Leipzig, genç yetenek Yan Diomande'nin Real Madrid'e satılmasının ardından kadrosunu güçlendirme çalışmalarını hızlandırdı. Goal.com'un haberine göre Alman kulübü, Fransa'nın Strasbourg takımında forma giyen iki gelecek vadeden futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre RB Leipzig yönetimi, Yan Diomande'nin transferinden elde edilen önemli geliri doğrudan yeniden yatırıma dönüştürmek için Fransa liginde forma giyen Diego Moreira ve Samir El Mourabet'i transfer etmeye çok yaklaştı. Bu iki futbolcu, kulübün yaz transfer dönemindeki öncelikli hedefi haline geldi.

Eski Chelsea'li futbolcu favori aday

Strasbourg'da kendini gösteren eski Chelsea kanat oyuncusu Diego Moreira, Yan Diomande'nin yerini doldurmak için en güçlü aday olarak görülüyor. Foot Mercato'nun haberine göre Belçika Milli Takımı'nın oyuncusu Moreira, Alman kulübüne transfer olmayı şimdiden kabul etti ve kişisel sözleşme şartlarında anlaşmaya varıldı.

Ancak RB Leipzig yalnızca Moreira ile yetinmiyor. Alman kulübü, Strasbourg kadrosundaki bir diğer gelecek vadeden yetenek Samir El Mourabet'i de kadrosuna katmak için ciddi adımlar attı. Bu çifte transfer operasyonu, Red Bull destekli kulübün yaz transfer dönemindeki stratejisinde önemli bir yer tutuyor.

Strasbourg ile zorlu görüşmeler bekleniyor

Futbolcuların kişisel şartlarda anlaşmaya varmasına rağmen asıl zorluk henüz geride kalmadı. RB Leipzig yönetiminin şimdi Strasbourg kulübüyle bonservis bedeli konusunda anlaşması gerekiyor. Fransız kulübünün futbolcularını kolayca bırakmayacağı kesin; özellikle de Leipzig'in kısa süre önce Yan Diomande'nin transferinden büyük gelir elde ettiğini bildikleri düşünüldüğünde.

Strasbourg bu yaz kadrosundaki birkaç önemli futbolcuyu şimdiden kaybetti. Takım kaptanı Emmanuel Emegha ile orta saha oyuncusu Valentin Barco'nun transferleri gerçekleşti. Bu nedenle Fransız kulübünün yeni oyuncu satışlarında yüksek bonservis bedelleri ve ek bonuslar talep etmesi bekleniyor.

Şu anda iki kulübün yöneticileri arasındaki görüşmeler kritik bir aşamaya giriyor. RB Leipzig, yeni sezon öncesi hazırlık sürecini başarılı bir şekilde geçirmek ve yeni transferleri takıma daha hızlı adapte etmek için bu transferleri mümkün olan en kısa sürede tamamlamayı planlıyor.

RB LeipzigTransferlerStrasbourgBundesligaFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rodri Manchester City'den Ayrılmaya Çalışıyor ve Barcelona'ya Katılmak İstiyorRodri Manchester City'den Ayrılmaya Çalışıyor ve Barcelona'ya Katılmak İstiyorBugün, 09:17İslom İsmoilov, Andican Karşısında Alınan Farklı Galibiyet Hakkında Konuştuİslom İsmoilov, Andican Karşısında Alınan Farklı Galibiyet Hakkında KonuştuBugün, 09:15Acı mağlubiyet: Mirjalol Qosimov Buxoro maçının ardından neler söyledi?Acı mağlubiyet: Mirjalol Qosimov Buxoro maçının ardından neler söyledi?Bugün, 09:07«Siz küçük insanlarsınız»: Merab ve Umar arasındaki husumet yeni bir boyuta ulaştı«Siz küçük insanlarsınız»: Merab ve Umar arasındaki husumet yeni bir boyuta ulaştıBugün, 08:16Xavi Hernández Hollanda Millî Takımı’nda nasıl bir proje hazırlıyor?Xavi Hernández Hollanda Millî Takımı’nda nasıl bir proje hazırlıyor?Bugün, 08:04Barcelona golcüsünü sattı: PSG Ferran Torres transferini sonuçlandırdıBarcelona golcüsünü sattı: PSG Ferran Torres transferini sonuçlandırdıBugün, 07:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı