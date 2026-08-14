Alışmak zor olacak mı? Instagram'ın yeni logosu ve ağdaki tartışmalar

·5·Teknoloji
Alışmak zor olacak mı? Instagram'ın yeni logosu ve ağdaki tartışmalar

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım hizmeti olan Instagram yaklaşık on yıllık bir aranın ardından ilk kez resmî metin logosunu (wordmark) kökten yeniledi.

Sosyal ağın bu beklenmedik görsel yeniden tasarımı, hizmet adının kurumsal yazı stilini doğrudan etkiledi.

El yazısı stili korundu, ancak geometri değişti

Tasarımcılar, ağın herkesçe tanınan klasik el yazısı temelini tamamen korurken harflerin ayrı unsurları üzerinde kapsamlı değişiklikler yaptı. Yeni yorumda harfler daha net, geometrik açıdan daha kusursuz ve modern bir görünüme kavuşturuldu.

Meta, bu adımla yeni logonun Instagram'ın önceki kurumsal marka kimliğiyle görsel ve tarihsel bağını korumayı amaçladığını belirtiyor.

Alışmak zor olacak mı? Instagram'ın yeni logosu ve ağdaki tartışmalar

Dikkat çekici nokta, yenilemenin doğrudan «Instagram» metin logosuyla ilgili olması; uygulamadaki kamera görseline sahip, herkesçe tanınan gradyan simgesi (ikonu) ise değişmeden kalıyor.

Kullanıcıların sert tepkileri ve tartışmalar

Instagram logosundaki bu yenilik, sosyal ağ kullanıcıları arasında hemen hararetli tartışmalara yol açtı.

Şimdiye kadar kullanılan eski metin logosu yaklaşık 10 yıl boyunca değişmeden kaldığı için birçok kişi yeni tasarıma alışmakta zorlanıyor. Kitlenin bir bölümü modern geometriyi olumlu ve minimalist bulurken, diğerleri yeni yazıyı yabancı bularak bazı harflerin şeklini başka sembollerle karşılaştırmaya başladı.

Fikrinizi yorumlar bölümünde paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal ağlar üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Apple Kullanıcıları Ticari Casus Yazılım Saldırısı Hakkında UyardıApple Kullanıcıları Ticari Casus Yazılım Saldırısı Hakkında UyardıBugün, 02:51Xiaomi üç başlıklı yeni masaj cihazını tanıttıXiaomi üç başlıklı yeni masaj cihazını tanıttıBugün, 01:59Pakistan ilk ay iniş aracı Jinnah-1'i tanıttıPakistan ilk ay iniş aracı Jinnah-1'i tanıttıDün, 23:54Yapay zekâ ajanları arasında beklenmedik bir çatışma yaşandıYapay zekâ ajanları arasında beklenmedik bir çatışma yaşandıDün, 23:29X puanlama algoritmasının kaynak kodunu yayımladı ve shadowban’i denetleme olanağı sunduX puanlama algoritmasının kaynak kodunu yayımladı ve shadowban’i denetleme olanağı sunduDün, 21:26Batı Avrupa tarihin en sıcak yazını yaşadıBatı Avrupa tarihin en sıcak yazını yaşadıDün, 21:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı