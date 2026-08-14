Alışmak zor olacak mı? Instagram'ın yeni logosu ve ağdaki tartışmalar

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım hizmeti olan Instagram yaklaşık on yıllık bir aranın ardından ilk kez resmî metin logosunu (wordmark) kökten yeniledi.

Sosyal ağın bu beklenmedik görsel yeniden tasarımı, hizmet adının kurumsal yazı stilini doğrudan etkiledi.

El yazısı stili korundu, ancak geometri değişti

Tasarımcılar, ağın herkesçe tanınan klasik el yazısı temelini tamamen korurken harflerin ayrı unsurları üzerinde kapsamlı değişiklikler yaptı. Yeni yorumda harfler daha net, geometrik açıdan daha kusursuz ve modern bir görünüme kavuşturuldu.

Meta, bu adımla yeni logonun Instagram'ın önceki kurumsal marka kimliğiyle görsel ve tarihsel bağını korumayı amaçladığını belirtiyor.

Dikkat çekici nokta, yenilemenin doğrudan «Instagram» metin logosuyla ilgili olması; uygulamadaki kamera görseline sahip, herkesçe tanınan gradyan simgesi (ikonu) ise değişmeden kalıyor.

Kullanıcıların sert tepkileri ve tartışmalar

Instagram logosundaki bu yenilik, sosyal ağ kullanıcıları arasında hemen hararetli tartışmalara yol açtı.

Şimdiye kadar kullanılan eski metin logosu yaklaşık 10 yıl boyunca değişmeden kaldığı için birçok kişi yeni tasarıma alışmakta zorlanıyor. Kitlenin bir bölümü modern geometriyi olumlu ve minimalist bulurken, diğerleri yeni yazıyı yabancı bularak bazı harflerin şeklini başka sembollerle karşılaştırmaya başladı.

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