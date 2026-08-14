Manchester City, Enzo Fernández için Chelsea'ye 120 milyon avro teklif ediyor

İngiltere'nin Manchester City kulübü, orta saha hattını kökten yenilemek amacıyla transfer piyasasında agresif adımlar atmaya başladı. Sky Sport UK'nin haberine göre "Şehirliler", Chelsea'nin orta saha oyuncusu Enzo Fernández'i kadrosuna katmak için 120 milyon avroluk dev bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Bu transfer hamlesi, takım kadrosundaki değişiklikler ve transfer döneminin son günlerindeki hareketlilikle doğrudan bağlantılı. Nitekim daha önce öncelikli hedeflerden biri olan Tijjani Reijnders, Suudi Arabistan'ın Al-Qadsiah kulübüne transfer olmayı kabul etmişti. Bu transfer karşılığında Milan'ın, Manchester City tarafından ödenecek bedelden yaklaşık 14 milyon avro gelir elde etmesi bekleniyor.

Orta sahadaki değişiklikler ve yeni aday

Tijjani Reijnders'in ayrılması, Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca'yı orta sahayı güçlendirmek için acil önlem almaya zorladı. Uzmanın talebi doğrultusunda kulüp yönetimi ideal adayı çoktan belirlemişti: Arjantin Milli Takımı'nın güncel oyuncusu Enzo Fernández.

Chelsea yönetimi ise oyuncuyla ilgili gelecek teklifler için cuma günü öğleden sonra sona erecek kesin bir süre belirlemişti. Londra ekibi teklifleri beklerken Manchester City, önce Reijnders transferinin tamamen sonuçlanmasını bekledi ve ancak ardından asıl hamlesini yaptı.

Mali ayrıntılar ve anlaşmanın gerçekleşme ihtimali

Kaynağa göre teklif edilen miktar yalnızca transfer piyasasındaki hareketliliği değil, kulüplerin mali çıkarlarını da kapsıyor. 120 milyon avroluk teklif, Chelsea'ye birkaç yıl önce oyuncuyu Benfica'dan almak için harcadığı yaklaşık 125 milyon avronun ardından sermaye kazancı elde etme fırsatı da sunuyor.

Transfer başarıyla tamamlanırsa, bu yaz transfer döneminin en ses getiren anlaşmalarından biri olacak. Şu anda tüm taraflar, transfer döneminin kapanmasına kadar kalan saatlerde nihai karara varmak için görüşmeleri aktif şekilde sürdürüyor.