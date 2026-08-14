Manchester City, Enzo Fernández için Chelsea'ye 120 milyon avro teklif ediyor

·5·Spor
Manchester City, Enzo Fernández için Chelsea'ye 120 milyon avro teklif ediyor

İngiltere'nin Manchester City kulübü, orta saha hattını kökten yenilemek amacıyla transfer piyasasında agresif adımlar atmaya başladı. Sky Sport UK'nin haberine göre "Şehirliler", Chelsea'nin orta saha oyuncusu Enzo Fernández'i kadrosuna katmak için 120 milyon avroluk dev bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Bu transfer hamlesi, takım kadrosundaki değişiklikler ve transfer döneminin son günlerindeki hareketlilikle doğrudan bağlantılı. Nitekim daha önce öncelikli hedeflerden biri olan Tijjani Reijnders, Suudi Arabistan'ın Al-Qadsiah kulübüne transfer olmayı kabul etmişti. Bu transfer karşılığında Milan'ın, Manchester City tarafından ödenecek bedelden yaklaşık 14 milyon avro gelir elde etmesi bekleniyor.

Orta sahadaki değişiklikler ve yeni aday

Tijjani Reijnders'in ayrılması, Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca'yı orta sahayı güçlendirmek için acil önlem almaya zorladı. Uzmanın talebi doğrultusunda kulüp yönetimi ideal adayı çoktan belirlemişti: Arjantin Milli Takımı'nın güncel oyuncusu Enzo Fernández.

Chelsea yönetimi ise oyuncuyla ilgili gelecek teklifler için cuma günü öğleden sonra sona erecek kesin bir süre belirlemişti. Londra ekibi teklifleri beklerken Manchester City, önce Reijnders transferinin tamamen sonuçlanmasını bekledi ve ancak ardından asıl hamlesini yaptı.

Mali ayrıntılar ve anlaşmanın gerçekleşme ihtimali

Kaynağa göre teklif edilen miktar yalnızca transfer piyasasındaki hareketliliği değil, kulüplerin mali çıkarlarını da kapsıyor. 120 milyon avroluk teklif, Chelsea'ye birkaç yıl önce oyuncuyu Benfica'dan almak için harcadığı yaklaşık 125 milyon avronun ardından sermaye kazancı elde etme fırsatı da sunuyor.

Transfer başarıyla tamamlanırsa, bu yaz transfer döneminin en ses getiren anlaşmalarından biri olacak. Şu anda tüm taraflar, transfer döneminin kapanmasına kadar kalan saatlerde nihai karara varmak için görüşmeleri aktif şekilde sürdürüyor.

Manchester CityEnzo FernándezChelseaTransferlerİngiltere Premier Ligi
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Enzo Maresca, Manchester City teknik direktörü olarak görevi devraldıEnzo Maresca, Manchester City teknik direktörü olarak görevi devraldıBugün, 15:13UFC 330 turnuvasında nefes kesen gece: Makhachev – Garry ve tüm maç listesiUFC 330 turnuvasında nefes kesen gece: Makhachev – Garry ve tüm maç listesiBugün, 15:01«Sadece sesini kes!»: Makhachev ve Garry basın toplantısında karşı karşıya geldi«Sadece sesini kes!»: Makhachev ve Garry basın toplantısında karşı karşıya geldiBugün, 14:39Taraftarlar tanıyamadı: Ronaldo ilk maç öncesi imajını yeniledi (fotoğraf)Taraftarlar tanıyamadı: Ronaldo ilk maç öncesi imajını yeniledi (fotoğraf)Bugün, 14:35Leandro Paredes, Milan'ın teklifini reddederek Boca'da kaldıLeandro Paredes, Milan'ın teklifini reddederek Boca'da kaldıBugün, 14:31Barcelona ve Manchester City, Rodri transferinde hangi konuda anlaşamıyor?Barcelona ve Manchester City, Rodri transferinde hangi konuda anlaşamıyor?Bugün, 14:27
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı