Enzo Maresca, Manchester City teknik direktörü olarak görevi devraldı

Enzo Maresca, Pep Guardiola’nın yerine geçerek 2026-27 sezonu öncesinde Manchester City’de yeni bir dönem başlatmaya hazır olduğunu belirtti. İtalyan teknik adam, pazar günü oynanacak İngiltere Süper Kupası Community Shield karşılaşması öncesinde üzerindeki büyük sorumluluğun tamamen farkında olduğunu vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

ixbt.com ve kulübün resmi kaynaklarına göre, on yıllık başarılı dönemin ardından Guardiola’nın ayrılmasıyla Manchester City’nin teknik direktörlüğüne getirilen Maresca, önceki deneyimlerine güveniyor. Daha önce Leicester City ve Chelsea’yi çalıştıran, ayrıca Manchester City’de yardımcı antrenör olarak görev yapan İtalyan teknik adam için bu ortam oldukça tanıdık.

Yeni dönem ve yüksek beklentiler

Maresca, kulübün basın servisine verdiği röportajda duygularını paylaştı. İtalyan teknik adama göre Manchester City gibi büyük bir kulübe geldiğinizde yalnızca kazanmanız ve kupalar için mücadele etmeniz beklenir. Bu görevi yerine getirmek için tüm imkânlar seferber edilecek.

Teknik adam, takıma dönmenin kendisine evine dönmüş gibi hissettirdiğini belirterek kulüpteki birçok çalışanın değişmediğini, futbolcu kadrosunun ise yaklaşık yüzde 80 oranında yenilendiğini kaydetti.

Kadrodaki köklü değişiklikler ve transferler

Teknik direktör değişikliği döneminde takım kadrosunda kapsamlı değişiklikler yapıldı. Nottingham Forest’tan 116 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Elliot Anderson, kulübün en yüksek bedelli transferi oldu. Bunun yanı sıra James Trafford, Manuel Akanji ve Nathan Aké satıldı; John Stones ile Bernardo Silva ise serbest oyuncu olarak kulüpten ayrıldı.

Real Madrid ve Barcelona şu anda Rodri ile yakından ilgileniyor. Manchester City ayrıca Lille’in 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi ile görüşmeler yapıyor ve Chelsea yıldızı Enzo Fernández’in performansını takip ediyor.

Maresca, bu geçiş döneminde de temel hedefin kupalar için mücadele etmek olduğunu vurgulayarak sezon sonunda taraftarlara mutluluk yaşatmayı umduğunu söyledi. Pazar günü İngiltere Süper Kupası’nda son Premier League şampiyonu Arsenal’e karşı oynanacak karşılaşma, yeni görevindeki ilk resmi sınavı olacak.