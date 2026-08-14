Beyaz Saray'da beklenmedik istifa: Trump'ın "gizli kardinali" neden ayrılıyor?

·20·Dünya
Beyaz Saray'da beklenmedik istifa: Trump'ın "gizli kardinali" neden ayrılıyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminde bir sonraki büyük ve önemli kadro değişikliği yaşanıyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Andy Baker önümüzdeki haftalarda görevinden resmen ayrılacak.

Bu bilgiyi ABD'nin saygın Axios gazetesi, yönetimdeki güvenilir kaynaklarına dayandırarak aktarıyor.

Beyaz Saray'ın gölgedeki lideri: Ukrayna ve İran konusunda belirleyici isim

Andy Baker kamuoyunun karşısına fazla çıkmasa da Washington'ın en önemli dış politika kararları ve ulusal güvenlik meselelerinde "kilit rol" oynayan bir isim olarak değerlendiriliyor. Daha önce Başkan Yardımcısı J. D. Vance'in ulusal güvenlik başdanışmanı olan Baker, 2026 baharından itibaren Beyaz Saray'da danışman yardımcısı olarak görev yapmaya başlamıştı.

Rusça, Bulgarca ve Farsçayı akıcı şekilde bilen Baker'ın stratejik etkisi oldukça geniş kapsamlıydı:

  • Ukrayna krizi: Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin parametrelerini hazırladı, maden anlaşmasını şekillendirdi ve çatışmanın çözümü için "yaratıcı" barış fikirleri sundu;

  • İran meselesi: Tahran'la yürütülen zorlu müzakerelere bizzat katıldı ve ABD'nin İran'ın nükleer altyapısına yönelik saldırıları sırasında karar alma merkezinde yer aldı;

  • Yeni güvenlik stratejisi: Vance'in 2025 Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı yankı uyandıran konuşmanın ve ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin kaleme alınmasına katkıda bulundu.

"Bu harika bir yolculuktu": Ayrılma nedeni ve gelecek planları

2010-2023 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, Afganistan ve NATO karargâhı da dâhil olmak üzere görev yapan deneyimli diplomat, kendi isteğiyle kamu hizmetinden ayrılmaya karar verdi.

Baker'ın yakınlarına göre, ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istiyor ve yeni yöneticilere görevleri eksiksiz devretmek için yönetimde planlanandan birkaç ay daha uzun kaldı:

"Bu gerçekten harika bir yolculuktu. Elde ettiğimiz tüm büyük başarılardan sonsuz gurur duyuyorum ve Başkan'a, Başkan Yardımcısı'na ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya son derece minnettarım", — diyen Baker, Axios'a verdiği röportajda konuştu.

Edinilen bilgilere göre Baker'ın yerine başkan yardımcısının danışmanı olarak Cliff Sims, Beyaz Saray danışman yardımcısı olarak ise Mike Needham görev yapacak. Baker'ın kendisinin özel sektöre geçerek Trump'ın eski danışmanı Robert O'Brien ile birlikte çalışması bekleniyor.

Beyaz Saray ekibinde art arda istifalar

Baker'ın ayrılması Trump ekibindeki tek kayıp değil. Trump, 12 Ağustos'ta Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt'in de ailesi nedeniyle ağustos ayının sonunda görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Bu tür değişiklikler, Beyaz Saray'ın dış ve iç iletişim sisteminde yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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