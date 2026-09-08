La Liga'da sansasyon: Alaves teknik direktörü ayın en iyi hocası seçildi!

·5·Spor
La Liga'da sansasyon: Alaves teknik direktörü ayın en iyi hocası seçildi!

İspanya La Liga'da sezon başından beri beklenmedik ve gerçek anlamda sansasyonel bir durum yaşanıyor. Alaves teknik direktörü Quique Sánchez Flores, Ağustos ayı sonuçlarına göre La Liga'da ayın en iyi teknik direktörü ödülünü kazandı. Oylama sürecinde Real Madrid teknik direktörü José Mourinho ve Barcelona teknik direktörü Hansi Flick gibi dünya futbolunun devlerini geride bıraktı. Mütevazı kulübün şampiyonadaki bu hızlı başlangıcı, tüm İspanyol futbol camiasını şaşkına çeviriyor. Peki, Flores yönetimindeki takım Ağustos ve Eylül aylarında hangi galibiyetleri aldı ve puan durumunda kaçıncı sıraya yükseldi? Makalenin sonunda ise asıl merak konusu olan Alaves'in müthiş serisi, topladığı puanlar ve puan durumundaki konumunun tüm detaylarını açıklayacağız.

Devleri geride bırakan sonuç ve kıyasıya rekabet

Uzmanın bu başarısı, La Liga'daki geleneksel güç dengesini sarstı:

  • Mourinho ve Flick'e karşı zafer: Milyonlarca euroluk kadrolara sahip Real Madrid ve Barcelona gibi devlerin hocaları, beklenmedik bir şekilde Alaves teknik direktörünün gerisinde kaldı;

  • Taktiksel istikrar: Quique Sánchez Flores, mütevazı imkanlara sahip bir kadrodan maksimum düzeyde sağlam ve üretken bir takım oluşturmayı başardı;

  • Taraftarların ve uzmanların takdiri: Resmi ankette uzmanlar, Flores'in elde ettiği sonuçları Ağustos ayının en büyük başarısı olarak değerlendirdi.

İspanyol futbol analizlerinde, 'Büyük isimlere ve pahalı kadrolara rağmen, Alaves'in sahada gösterdiği irade ve taktik disiplin bu ay kesinlikle rakipsizdi' ifadeleri yer aldı.

Alaves'in galibiyet yürüyüşü: Ağustos sonuçlarından Eylül'deki 5 gole

Takımın yeni sezona başlangıç performansı gerçek bir azim sembolü haline geldi:

  • Ağustos'ta mağlubiyetsiz yürüyüş: Alaves, Ağustos ayında La Liga kapsamında üç maç oynadı; Getafe'yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti, Rayo Vallecano ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve tehlikeli rakibi Villarreal'i 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı;

  • Eylül'de gol şovu: Başarılı seri sonbaharda da durmadı; Eylül ayında Flores'in öğrencileri Osasuna kalesine tam 5 gol atarak 5-2'lik muhteşem bir galibiyet kutladı;

  • Hücum ve savunma dengesi: Kulüp sadece düzenli savunma yapmayı değil, aynı zamanda rakip ceza sahasındaki pozisyonları yüksek isabet oranıyla değerlendirmeyi de başarıyor.

Ana sonuç ve La Liga puan durumundaki sansasyonel sıra

Birçok futbolseverin merak ettiği en önemli konu, bu başarılı maçların Alaves'i puan durumunda hangi sıraya taşıdığıdır. En önemli sonuç ve vardığımız nokta şudur ki, elde edilen galibiyet serisi sayesinde takım puanını 10'a çıkardı. Şu anda Alaves, İspanya La Liga puan durumunda tek başına 2. sırada yer alıyor ve zirve ortaklarıyla başa baş mücadele ediyor.

Sizce Quique Sánchez Flores yönetimindeki Alaves, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için ciddi bir şekilde savaşabilir mi, yoksa zamanla dev kulüpler yerlerini geri mi alacak? Real Madrid ve Barcelona teknik direktörlerinin geride bırakılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu sansasyonel futbol haberini La Liga taraftarlarına ulaştırın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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