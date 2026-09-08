Ballon d'Or aday sayısında dünya rekoru kırıldı!

Dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or için aday listesinin açıklanmasıyla birlikte Fransa'nın PSG kulübü yeni bir tarihi başarıya imza attı. Ödül için belirlenen 30 kişilik nihai listede, Paris devinden tam 10 futbolcu yer aldı. Bu sonuç, dünya futbol tarihinde tek bir kulüpten bir yılda en fazla futbolcunun aday gösterilmesi bakımından mutlak bir rekor niteliği taşıyor. Peki, Luis Enrique'nin öğrencileri arasından hangi yıldızlar bu prestijli listeye girdi ve bu rekor daha önce kime aitti? Makalenin sonunda ise asıl merak konusu olan 10 kişilik rekor aday listesinin tamamını ve güncellenen tarihi başarının tüm detaylarını açıklıyoruz.

Paris devinin kıtadaki eşi benzeri görülmemiş hegemonyası

PSG'nin bu yılki başarısı, kulüp politikasının ve takım oyununun seviyesinin ne kadar yükseldiğini açıkça ortaya koydu:

Mutlak üstünlük: Dünyanın en iyi 30 oyuncusundan oluşan listenin tam üçte birini sadece Paris ekibinin oyuncuları oluşturdu;

Kendi rekorunu kırmak: Daha önceki tarihi rekor da yine PSG kulübüne aitti; geçen yıl Parisli 9 futbolcu Ballon d'Or adayları arasında yer almıştı;

İstikrarlı başarı: Savunmadan hücum hattına kadar her pozisyondaki liderler, uluslararası uzmanlardan tam not aldı.

Uluslararası spor yorumlarında, 'Tek bir takımdan 10 futbolcunun aynı anda Ballon d'Or ilk 30'una girmesi, modern futbolda nadir görülen tarihi bir olaydır' ifadesi kullanılıyor.

Ballon d'Or adayı olan 10 PSG yıldızı

Paris kulübünün formasını giyen ve prestijli ödülün adayları arasında yer alan futbolcular:

Savunma hattı: Marquinhos, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Willian Pacho;

Orta saha merkezi: João Neves, Fabián Ruiz, Vitinha;

Hücum kanatları ve merkez: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia ve geçen yaz Barcelona'dantransfer edilen Ferran Torres.

Temel çözüm ve ödül için fırsatlar

Futbolseverlerin çoğunun merak ettiği en önemli konu, PSG'nin bu 10 adayı arasından kimin gerçekten ana ödülü kazanmaya daha yakın olduğu. En önemli çıkarım ve sonuç şudur ki, Parisliler sadece 10 aday ile dünya rekorunu kırmakla kalmadı, aynı zamanda takım oyunu seviyesi bakımından Avrupa futbolunda eşsiz olduklarını bir kez daha kanıtladılar. Listedeki liderlerin nihai ilk üçe girip girmeyeceği ve ödülün kaderi hakkındaki detaylar yakında belli olacak.

Sizce PSG'nin bu 10 adayından hangisi bu yılki Ballon d'Or ödülüne en çok layık? Paris kulübünün bir anda 10 aday çıkarmasını adil buluyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli tarihi rekor haberini futbolseverlerle paylaşın!