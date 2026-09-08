Real Madrid – Inter süper maçının resmi kadroları açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunun ilk haftasında kıtanın iki büyük devi karşı karşıya geliyor. İspanyol devi Real Madrid, kendi sahasında İtalya şampiyonu ve kıtanın en güçlü takımlarından biri olan Inter'i ağırlıyor. Madrid'deki muhteşem stadyumda gerçekleşecek bu dev mücadele gece saat 23:59'da başlayacak. Her iki takımın teknik heyeti de Avrupa'nın bir numaralı turnuvasına galibiyetle başlamak için tüm yıldızlarını sahaya sürüyor. Peki, "Kralın Kulübü" ve Milano devi hangi kadrolarla sahaya çıkacak ve asıl mücadele hangi bölgelerde yaşanacak? Yazının sonunda ise asıl merak konusu olan takımların tüm hatlarıyla resmi kadrolarını ve geceki mücadelenin başlama saatiyle ilgili tüm detayları açıklıyoruz.

Şampiyonlar Ligi'nde klasik bir karşılaşma ve yüksek baskı

Madrid'deki mücadele yeni sezonun en çok beklenen ve şiddetli olaylarından birine dönüşüyor:

Turnuvaya güçlü bir başlangıç: İki dev için de ilk haftada birbirine karşı oynamak, gruptaki liderliği kontrol etmek adına büyük önem taşıyor;

Taktik savaşı: Real Madrid'in hızlı ve yıldızlarla dolu hücum üçlüsü, Inter'in sağlam ve demir disipline dayalı savunma duvarına karşı mücadele verecek;

Maç saati: Tüm dünya futbolseverlerini ekran başına kilitleyecek bu karşılaşma tam olarak bugün gece saat 23:59'da başlayacak.

"Bu seviyedeki dev maçlarda her hattın hatasız hareketi galibiyetin kaderini belirler," şeklinde vurgulanıyor uluslararası spor analizlerinde.

Hücum yıldızlarının çarpışması: Mbappe ve Vinicius, Lautaro'ya karşı

Maçın kaderi öncelikle iki takımın ana yıldızlarının sergileyeceği performansa bağlı olacak:

Madrid'in hücum gücü: Mbappe ve Vinicius ikilisine Brahim Diaz ve Jude Bellingham destek verecek;

İtalyanların vurucu gücü: Inter hücumunda dünya şampiyonları Lautaro Martinez ve Marcus Thuram sahaya çıkacak;

Merkezdeki şiddet: Çalhanoğlu ve Barella önderliğindeki Milano orta sahası, Valverde ve Trent'in kanat-merkez hareketleriyle ciddi bir mücadeleye girecek.

Ana çözüm ve takımların resmi ilk 11'leri

Birçok futbolseverin merak ettiği en önemli konu, takımların bu kritik maça hangi oyuncularla başlayacağıdır. En önemli sonuç ve özet şudur ki, teknik direktörler tarafından belirlenen resmi ilk 11'ler şu şekilde oluştu:

Real Madrid: Thibaut Courtois, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Trent Alexander-Arnold, Federico Valverde, Brahim Diaz, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.

Inter: Josep Martinez, Benjamin Pavard, Yann Bisseck, Alessandro Bastoni, Andy Diouf, Hakan Çalhanoğlu, Curtis Jones, Nicolo Barella, Carlos Augusto, Marcus Thuram, Lautaro Martinez.

Böylece tüm yıldızlar sahada ve bu kıran kırana geçecek Avrupa kupası mücadelesi gece saat 23:59'da start alacak.

Sizce Madrid'deki bu süper maçta hangi takım galip gelir ve maçın kaderini Mbappe mi yoksa Lautaro Martinez mi belirler? Tahminlerinizi ve yorumlarınızı paylaşın ve bu önemli futbol haberini tüm taraftarlara ulaştırın!