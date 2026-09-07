Ravshan Haydarov, Japonya'ya gidecek U-23 milli takımının nihai kadrosunu açıkladı

·6·Spor
Ravshan Haydarov, Japonya'ya gidecek U-23 milli takımının nihai kadrosunu açıkladı

Özbekistan U-23 milli takımı teknik direktörü Ravshan Haydarov, Japonya'da düzenlenecek prestijli Asya Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek nihai kadroyu resmen açıkladı. Kıtanın en büyük spor organizasyonunda yüksek hedefler belirleyen teknik ekip, yerel Süper Lig'in en yetenekli gençlerinin yanı sıra Avrupa sahalarında tecrübe kazanan Belçika'nın Antwerp kulübünden bir lejyoneri de listeye dahil etti. Yetenekli futbolculardan oluşan bu takım, büyük rekabete sahne olacak turnuvada sadece şampiyonluk için mücadele edecek.

Kadro analizi: Avrupa'dan çağrı ve Nasaf'ın sağlam bloğu

Ravshan Haydarov'un seçtiği kadroda birkaç önemli ve dikkat çekici nokta bulunuyor:

  • Belçika'dan lejyoner: Antwerp takımında forma giyen yetenekli orta saha oyuncusu Muhammadali O‘rinboyev, milli takımın ana hücum gücü olarak kadroya dahil edildi;

  • Nasaf'ın üstünlüğü: Karşı kulübünden 5 futbolcu (özellikle savunma hattı) çağrıldı; bu durum takım bütünlüğünü ve saha içi uyumu sağlamaya hizmet ediyor;

  • Lokomotiv ve Olimpik Mobiuz temeli: Başkent kulüplerinden davet edilen gençler ve uluslararası turnuvalarda tecrübe kazanan forvet Amirbek Saidov, ileri uçta rakip kaleler için ciddi bir tehdit oluşturmaya hazır.

Özbekistan U-23 milli takımının tam resmi kadrosu:

Japonya sahalarında mücadele edecek 23 futbolcu, mevkilerine göre şu şekilde dağıldı:

  • Kaleciler: Samandar Muratbayev (Nasaf), Maksim Murkayev (Paxtakor), Umar Rustamov (Olimpik Mobiuz);

  • Savunma oyuncuları: G‘iyos Rizaqulov (Qizilqum), Dilshod Murtazoyev, Quvonch Xushvaqtov, Diyor Abdunazarov (hepsi — Nasaf), Dilshod Abdullayev (Paxtakor), Ro‘ziboy Fayzullayev, Saidxon Hamidov (her ikisi — Olimpik Mobiuz);

  • Orta saha oyuncuları: Ravshan Xayrullayev (Buxoro), Muhammadali Reimov (Lokomotiv), Saidumar Saidnurullayev (Metallurg), Sardor Bahromov (Nasaf), Ollobergan Karimov (So‘g‘diyona), Azizbek To‘lqinbekov (Bunyodkor), Oybek O‘rmonjonov (Dinamo), Asilbek Jumayev (Neftchi), Muhammadali O‘rinboyev (Antwerp, Belçika);

  • Forvetler: Shodiyor Shodiboyev, Nurlan Ibraimov (her ikisi — Lokomotiv), Firdavs Abdurahmonov (Dinamo), Amirbek Saidov (So‘g‘diyona).

C Grubu'ndaki rakipler ve 15 Eylül'deki kritik başlangıç

Asya Oyunları kapsamında temsilcilerimizi zorlu karşılaşmalar bekliyor:

  • Grup yapısı: Kura sonuçlarına göre Özbekistan U-23 takımı C Grubu'nda yer aldı ve Filipinler, Kuveyt ve Vietnam genç takımlarına karşı sahaya çıkacak;

  • İlk tur: Milli takımımız turnuvadaki yolculuğuna 15 Eylül'de Filipinler ile oynayacağı ilk maçla başlayacak;

  • Play-off yolu: Grupta 1. sırayı almak, sonraki turlarda daha avantajlı rakiplerle karşılaşma imkanı sağlar; bu nedenle her maçtaki galibiyet stratejik öneme sahiptir.

Sizce Ravshan Haydarov'un seçtiği bu genç kadro, Japonya'daki Asya Oyunları'nda altın madalya kazanabilir mi? Bu listenin dışında kalan hangi yetenekli futbolcuyu milli takımda görmek isterdiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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