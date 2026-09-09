Lamine Yamal, Feyenoord maçı öncesinde Frenkie de Jong ile görüştü

Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rotterdam ekibi Feyenoord ile oynayacakları maç öncesinde düşüncelerini paylaştı. Henüz 19 yaşında olan yetenekli futbolcu, Hollandalı rakibe karşı oynayacakları maçın kariyerinde önemli bir sınav olacağını vurguladı. Bu karşılaşma, genç oyuncu için kulüp düzeyinde yeni bir deneyim niteliği taşıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre, Lamine Yamal rakip hakkında detaylı bilgi almak amacıyla takım arkadaşı Frenkie de Jong'a danıştı. Daha önce Hollanda milli takımıyla De Kuip Stadyumu'nda maça çıkmış olsa da, Yamal kulüp düzeyinde Feyenoord ile henüz karşılaşmamıştı. Bu nedenle takım atmosferi ve rakibin kapasitesi hakkında daha fazla bilgi edinmek istedi.

De Jong'un tavsiyesi ve rakibin geçmişi

Sohbet sırasında eski Ajax orta sahası Frenkie de Jong, genç İspanyol oyuncuya futbol kökleri ve ezeli rekabet hakkında bilgiler verdi. Yamal'ın gülerek anımsadığına göre, deneyimli takım arkadaşı ona Feyenoord maçlarının önemini kendine has bir şekilde anlattı. De Jong, Ajax taraftarı olduğunu ve Feyenoord'un onların en büyük ezeli rakibi olduğunu özellikle belirtti.

"Frenkie bana Ajax'ı desteklediğini ve Feyenoord'un ana rakipleri olduğunu söyledi," — ifadelerini kullandı Yamal. Genç kanat oyuncusu ayrıca, daha önce karşılaşmadığı takımlara karşı oynamayı sevdiğini ve bunun kendisine ekstra motivasyon sağladığını ekledi.

Barcelona'daki yeni statüsü

Rotterdam ekibiyle oynanacak maç öncesinde Lamine Yamal, Katalan ekibindeki yükselen rolüne de değindi. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen takımın beşinci kaptanı olarak atanması, kulüp içindeki nüfuzunun arttığını gösteriyor. Genç futbolcu, zor anlarda sahada kendisine örnek aldığı liderlerden de bahsetti.

Kaynağa göre Lamine Yamal; Frenkie de Jong, Raphinha, Pedri ve Eric Garcia'yı temel değerleri ve örnek aldığı isimler olarak gösterdi. Takımın genç yıldızı, bu deneyimli oyuncuların desteğiyle daha da gelişmeyi hedeflediğini ve Şampiyonlar Ligi maçlarında Barcelona'nın onurunu layıkıyla savunmaya hazır olduğunu belirtti.