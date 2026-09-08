Apple ilk katlanabilir iPhone modelini tanıtmaya hazırlanıyor

Teknoloji dünyasının en etkili şirketlerinden biri olan Apple, bir sonraki yıllık tanıtım etkinliğini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. ixbt.com'un haberine göre, bu büyük etkinlik bu yıl 9 Eylül günü saat 10:00 PDT'de başlayacak ve birçok kişinin uzun süredir beklediği yenilik olan katlanabilir akıllı telefonun tanıtılması bekleniyor. Bu cihazın piyasaya sürülmesi, Apple için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor; çünkü şirket, bu tür teknolojileri ana rakibi Samsung tarafından sunulmasından yaklaşık yedi yıl sonra hayata geçiriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şirket, bu beklenmedik ve önemli tanıtımı yayınlamak için tüm hazırlıkları tamamladı. İzleyiciler, etkinliği doğrudan Apple'ın resmi etkinlik sitesi üzerinden veya YouTube'daki özel sayfa aracılığıyla takip edebilirler. Şu an itibarıyla YouTube'da hatırlatıcı bildirimlerini açma imkanı mevcut olup, bu da kullanıcıların önemli anları kaçırmamasını sağlıyor.

Yeni nesil cihazlar ve fiyat politikası

Etkinliğin ana odağı, beklendiği gibi iPhone Ultra olarak adlandırılması tahmin edilen katlanabilir akıllı telefon olacak. Ancak tanıtım sadece bu cihazla sınırlı kalmayacak. Geleneksel cihazları tercih eden veya katlanabilir telefonlar için tahmin edilen 2000 ABD doları tutarındaki fiyatı ödemek istemeyen kullanıcılar için Apple'ın iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini de tanıtması bekleniyor. Dikkat çekici bir nokta ise, standart iPhone 18 modelinin bu tanıtımda yer almayacağı ve piyasaya sürülmesinin gelecek yıla planlandığıdır.

Ayrıca yeni akıllı telefon serisinin yanı sıra, şirketin diğer cihazlarını da güncellemesi bekleniyor. Özellikle yenilenmiş HomePod hoparlörleri, entegre kameralı yeni nesil AirPods kulaklıkları ve son model Apple Watches akıllı saatleri bunlar arasındadır. Bu tür kapsamlı güncellemeler teknoloji pazarında ciddi bir ilgi uyandırıyor.

Yönetimdeki değişiklikler ve tarihi önem

Yaklaşan tanıtım etkinliği, Apple için sadece teknolojik yenilikler değil, aynı zamanda tarihi değişiklikler açısından da büyük önem taşıyor. Şirketi uzun yıllardır yöneten Tim Cook'un görevinden ayrılmasının ardından, bu büyük ürün tanıtımı yeni CEO John Ternus liderliğinde gerçekleşecek ilk büyük etkinlik olacak.

Uzmanlara göre, John Ternus için bu etkinlik, şirket yönetimindeki yeni dönemin ne kadar başarılı başlayacağını gösteren bir sınav niteliği taşıyor. Katlanabilir akıllı telefon pazarına geç de olsa giriş yapan Apple, bu adımla inovasyon potansiyelini bir kez daha göstermeyi ve rekabet ortamındaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.