OpenAI, ChatGPT Images 2.5 modelini tanıttı

OpenAI, yeni görsel oluşturma modeli ChatGPT Images 2.5'i tanıttı. Yeni sürüm, önceki Images 2.0 modelinden %50'ye kadar daha hızlı çalışıyor. Ayrıca doğal ışığı ve dokuları daha hassas bir şekilde yansıtıyor ve referans olarak yüklenen görsellerdeki ana nesneleri daha iyi koruyor.

Yeni model, görsel düzenleme yeteneklerini de genişletti. Kullanıcılar, belirli bir kısmı değiştirmek için sadece metinle açıklama yapmakla kalmıyor, aynı zamanda görselin üzerinde not bırakabiliyor veya ilgili nesneyi çizerek işaretleyebiliyor.

ChatGPT'ye Sketch özelliği de eklendi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, fikirlerini doğrudan çizerek nihai görsel için bir referans olarak kullanabiliyor.

Ayrıca poster ve ürün görselleri gibi popüler formatlar için hazır şablonlar eklendi. Bu, kullanıcıların görsel oluşturmaya sıfırdan başlamak yerine hazır bir yapı üzerinde çalışmasına olanak tanıyor.

OpenAI'ın belirttiğine göre Images 2.5, birden fazla ardışık düzenleme işleminde görselin temel özelliklerini daha iyi koruyor. Örneğin, bir nesne veya arka plan değiştirildiğinde diğer detayların önceki görünümünü koruma olasılığı daha yüksek.

Geliştiriciler için API aracılığıyla iki yeni model daha sunuldu. GPT-Image-2.5 Flare; hız, kalite ve düzenleme yeteneklerini birleştirerek yüksek hacimli üretim, sosyal medya içeriği ve ürün görselleri gibi görevler için tasarlandı.

GPT-Image-2.5 Sunburst ise detay odaklı ve hassas kontrol gerektiren yaratıcı düzenleme görevleri için geliştirildi. Üretim süresi Flare'e kıyasla daha uzun olabilir.

ChatGPT Images 2.5; bilgisayar, akıllı telefon ve web sürümündeki ChatGPT, ChatGPT Work ve Codex kullanıcıları için kullanıma sunuluyor.