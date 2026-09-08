Manchester City'nin Porto'ya karşı resmi kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunun ilk haftasında İngiliz Manchester Citytakımı, deplasmanda Portekiz'in Porto kulübüne konuk oluyor. Portekiz topraklarında oynanacak bu mücadele gece saat 23:59'da başlayacak. Tüm Özbek futbolseverlerin dikkatle takip ettiği savunma oyuncumuz Abdukodir Khusanov hakkında resmi karar açıklandı; vatandaşımız maça yedek kulübesinde başlayacak. Peki, teknik direktör sahaya hangi yıldızları sürmeye karar verdi ve takımın taktiksel dizilişi nasıl şekillendi? Yazının sonunda ise asıl merak konusu olan 'City'lilerin tüm hatlarıyla tam kadrosunu ve maçın başlama saatiyle ilgili tüm detayları paylaşıyoruz.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk adım ve Portekiz'de zorlu sınav

Manchester City'nin kıta çapındaki yolculuğu ciddi bir karşılaşma ile başlıyor:

Avrupa kupalarında yeni başlangıç: City, yenilenen kadrosuyla turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor;

Direnç ve baskı: Porto, kendi sahasında her türlü dev kulübe karşı şiddetli bir direnç gösterme kapasitesine sahip tehlikeli bir rakip olarak kabul ediliyor;

Maç saati: Avrupa futbolu tutkunlarını uykusuz bırakacak bu kritik mücadele, Taşkent saatiyle gece 23:59'da başlayacak.

Analiz çevrelerinde, 'Şampiyonlar Ligi'ndeki her deplasman maçı karmaşık bir taktiksel mücadele gerektirir. Rakip sahada ilk dakikalardan itibaren inisiyatifi ele almak önemlidir' yorumları yapılıyor.

Khusanov'un yedek kalması ve kadrodaki rekabet

Özbek lejyonerin durumu ve teknik heyetin kararı taraftarlar arasında geniş çapta tartışılıyor:

Yedekten başlangıç: Daha önceki birçok maçta aktif rol alan Abdukodir Khusanov, maç kadrosunda yer almasına rağmen teknik direktörün kararıyla oyuna yedek kulübesinde başlıyor;

Maç içinde fırsat: Maçın temposu ve savunma hattındaki ihtiyaç göz önüne alındığında, Khusanov'un ikinci yarıda oyuna girme ihtimali oldukça yüksek görülüyor;

Sıkı rekabet: Savunmanın merkezi ve kanatlarında en üst düzey oyuncuların toplanması nedeniyle kadroda güçlü bir iç rekabet yaşanıyor.

Ana çözüm ve Manchester City'nin resmi ilk 11'i

Pek çok futbolseverin merak ettiği en önemli konu, bugünkü maçta City formasıyla hangi oyuncuların ilk dakikadan itibaren sahada olacağıdır. En önemli çözüm ve sonuç şudur ki, teknik direktör tarafından açıklanan resmi ilk 11 şu şekilde şekillendi:

Kaleci: Gianluigi Donnarumma;

Savunma hattı: Matheus Nunes, Marc Guéhi, Rúben Dias, Joško Gvardiol;

Orta saha: Ayyoub Bouaddi, Enzo Fernández, Rayan Cherki;

Forvetler: Antoine Semenyo, Phil Foden, Erling Haaland.

Böylece takım, hücum merkezinde Haaland'a güvenerek gece 23:59'da Lizbon'da sahaya çıkıyor, Abdukodir Khusanov ise yedek kulübesinde şansını bekliyor.

Sizce Abdukodir Khusanov maç sırasında oyuna dahil olacak mı ve Manchester City deplasmanda Porto karşısında net bir galibiyet alabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli futbol haberini tüm taraftarlara ulaştırın!