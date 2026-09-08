Arman Tsarukyan, Islam Makhachev'in ardından üst sıklete çıkmayı reddetti

UFC hafif sıkletinin önde gelen adaylarından biri olan Arman Tsarukyan eski şampiyon Islam Makhachev ile olası bir maç konusuna değinerek, onun ardından 77 kg (yarı orta) sıkletine aceleyle geçme niyetinde olmadığını açıkladı. İki sporcu arasındaki rekabet uzun süredir hayranların dikkatini çekse de, Ermeni asıllı dövüşçü kariyeri için tamamen farklı ve iddialı bir plan seçti. Peki, Tsarukyan hafif sıklette nasıl bir tarihi rekor hedefliyor ve neden üst sıklete çıkmak için acele etmiyor? Makalenin sonunda ise ana merak konusu olan dövüşçünün rekoru, kemeri kaç kez savunma hedefi ve sıklet kategorisi hakkındaki açıklamasının tüm detaylarını paylaşacağız.

Hafif sıkletteki tarihi plan ve mutlak rekor hedefi

Arman Tsarukyan, başka sıkletlerle dikkatini dağıtmadan önce kendi divizyonunda adını tarihe kazımak istiyor:

Kemeri 5 kez savunmak: Tsarukyan, hafif sıklet şampiyonu olduktan sonra şampiyonluk kemerini en az beş kez başarıyla savunmayı hedefliyor;

Makhachev'in derecesini geride bırakmak: Kendisinin belirttiğine göre, Islam Makhachev kemerini dört kez savundu; Arman ise bu rakamı beşe çıkararak mutlak rekor sahibi olmak istiyor;

Kariyerdeki dönüm noktası: Dövüşçü, ancak beşinci başarılı savunmadan sonra kariyerini tamamen noktalamayı veya üst sıklete geçmeyi ciddi şekilde düşüneceğini vurguladı.

«Makhachev ile maç mı? Hayır, önce hafif sıklette şampiyonluk kemerini en az beş kez savunarak rekoru kırmak istiyorum. Islam dört kez savunduysa, ben beş kez savunacağım, sonra bakarız», — şeklinde kesin bir açıklamada bulundu Tsarukyan.

Ana çözüm ve 77 kg sıkletine geçmeme nedeni

Birçok MMA hayranını ilgilendiren en önemli konu, Tsarukyan'ın Islam Makhachev ile yarı orta sıklette karşılaşmaktan neden kaçındığıdır. En önemli çözüm ve sonuç şudur ki, Arman mevcut durumda üst divizyona çıkmaya fiziksel olarak hazır olmadığını itiraf etti. 77 kilogramlık sıklette tam güçle mücadele edebilmek için hala ciddi oranda kas kütlesi artırması gerektiğini açıkça belirtti. Bu nedenle, hafif sıkletteki hedeflerine ulaşmadan üst sıklette risk alma niyetinde değil.

Sizce Arman Tsarukyan hafif sıklet şampiyonluk kemerini kazanıp onu beş kez başarıyla savunabilir mi? Islam Makhachev'in ardından aceleyle 77 kg sıkletine çıkmama kararını doğru buluyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin ve bu ilginç dövüş analizini arkadaşlarınızla paylaşın!