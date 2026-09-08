Song Yadong, Petr Yan'a rövanş için meydan okudu: "Onu kesinlikle nakavt edeceğim!"

Dünyanın en prestijli dövüş organizasyonu UFC'nin horoz sıkletindeki önde gelen isimlerinden Çinli Song Yadong, eski şampiyon Petr Yan ile ikinci kez oktagonda karşılaşma isteğini açıkça dile getirdi. Yakın zamanda aldığı sansasyonel galibiyetle spor dünyasını sarsan sporcu, önceki karşılaşmasındaki hatalarından ders çıkardığını ve bu rövanşın tamamen farklı bir senaryoyla gerçekleşeceğini vurguladı. Peki, iki yıl önceki maçta neler yaşanmıştı, Yadong neden şansını bu kadar yüksek görüyor ve genel istatistikleri nasıl? Yazının sonunda ise asıl merak edilen konuya; sporcunun şampiyona yönelik sert meydan okumasına ve son sansasyonel galibiyetinin tüm detaylarına değineceğiz.

İki yıl önceki karşılaşma ve hataların analizi

Çinli dövüşçü, önceki mağlubiyetini gençlik tecrübesizliğine ve duygusal aceleciliğe bağladı:

Gençlik ve acelecilik: Song Yadong'un itirafına göre, iki yıl önce çok gençti ve duygularına yenik düşerek sahada gereğinden fazla aceleci davranmıştı;

Küçük puan farkı: İlk maçta Petr Yan bariz bir üstünlük kuramamış, maçın sonucu çok küçük bir puan farkıyla belirlenmişti;

Tecrübe ve değişimler: Geçen süre zarfında tekniğini geliştirdiğini, taktiksel olarak büyük aşama kaydettiğini ve artık soğukkanlı hareket etmeyi öğrendiğini belirtti.

«İki yıl önce dövüşmüştük. O zamanlar çok genç ve aceleciydim, çok küçük bir farkla kaybetmiştim. Ancak artık her şey değişti», dedi Song Yadong.

Yadong'un dövüş karnesi ve nakavt potansiyeli

Çinli sporcunun profesyonel kariyerindeki rakamlar, onun horoz sıkletin en tehlikeli vurucularından biri olduğunu açıkça gösteriyor:

Genel maç istatistikleri: Şu ana kadar sporcunun kariyerinde 24 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 1 beraberlik bulunuyor;

Erken biten galibiyetler: Elde edilen galibiyetlerin tam 10 tanesi net nakavtla kazanıldı;

Yüksek form durumu: Oktagonda üst üste zorlu sınavlardan geçen sporcu, şu anda kariyerinin zirvesinde olduğunu kanıtlıyor.

Asıl çözüm ve şampiyona sert meydan okuma

MMA tutkunlarının merak ettiği en önemli konu, Song Yadong'un bu iddialı çıkışının temelinde ne olduğu ve rövanş için nasıl bir plana sahip olduğudur. En önemli çözüm ve sonuç şudur ki, 29 Ağustos'ta Şanghay'da düzenlenen UFC turnuvasında yenilgisiz Umar Nurmagomedov'u korkunç bir şekilde nakavt eden Song Yadong, artık sadece zirveyi hedefliyor. Petr Yan ile olası bir ikinci karşılaşmada eski şampiyonu erken nakavt edeceğine yüzde yüz inandığını belirtti.

Sizce Song Yadong ve Petr Yan arasında bir rövanş maçı düzenlenirse, Çinli dövüşçü söz verdiği gibi eski şampiyonu nakavt edebilir mi yoksa Yan tecrübesini mi konuşturur? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli dövüş haberini spor tutkunlarına ulaştırın!