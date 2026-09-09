Inter mağlubiyete rağmen tarihe geçti: Real Madrid'e karşı mutlak rekor kırıldı!

·4·Spor
Inter mağlubiyete rağmen tarihe geçti: Real Madrid'e karşı mutlak rekor kırıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Real Madrid'e karşı sahaya çıkan Milan temsilcisi Inter, kıran kırana geçen mücadelede sahadan 1:2 mağlup ayrıldı. Ancak tabeladaki skora rağmen İtalyan devi, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu ve yeşil sahada gerçek bir futbol sanatı sergiledi. Karşılaşma sonrası açıklanan resmi veriler sadece uzmanları değil, tüm futbol kamuoyunu şaşkına çevirerek turnuvanın 20 yıllık tarihini yeniden yazdı. Peki, İtalyanlar hangi istatistikte Madrid ekibine karşı mutlak bir tarihi rekor kırdı ve takımın gelecek planları neler? Yazının sonunda ise asıl merak konusu olan Inter'in şaşırtıcı pas isabet oranı ve bir sonraki rakibiyle ilgili tüm detayları açıklıyoruz.

Kraliyet Kulübü'ne karşı topa sahip olma konusunda eşi benzeri görülmemiş üstünlük

Milano ekibi, İspanya temsilcisine karşı oynadığı maçta taktiksel olgunluğunu tam anlamıyla sergiledi:

  • Aktif ve inisiyatif alan oyun: Inter, savunmaya çekilmek yerine topu kontrolünde tutarak hücum ağırlıklı ve anlamlı bir futbol sergilemeyi başardı;

  • Haksız mağlubiyetin etkisi: 1:2'lik mağlubiyet alınmış olsa da, oyunun genelinde 'nerazzurri'ler sahanın her karışında mutlak üstünlük kurdu;

  • Rakibi zor durumda bırakmak: Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı sayılan Real Madrid bile, Milano ekibinin bu denli yüksek isabetli hareketlerine karşı topu kapmakta ciddi zorluklar yaşadı.

Uluslararası spor analizlerinde, 'Mağlup olsanız bile bu denli kaliteli ve kusursuz bir pas becerisi sergilemek modern Şampiyonlar Ligi'nde çok nadir görülen bir durumdur' ifadeleri yer aldı.

2003/2004 sezonundan bu yana kaydedilmeyen tarihi rekor

Maçtan sonra açıklanan istatistiksel veriler gerçek bir sansasyona dönüştü:

  • Mutlak isabet: Interli oyuncular, bu zorlu mücadelede takım arkadaşlarına gönderdikleri pasların tam yüzde 94'ünü isabetli bir şekilde ulaştırdı;

  • 20 yıllık zirve: Şampiyonlar Ligi'nde 2003/2004 sezonundan itibaren detaylı dijital istatistikler tutulmaya başlandığından bu yana, Real Madrid'e karşı sahaya çıkan hiçbir dev kulüp bu denli yüksek isabet oranıyla pas yapmadı;

  • Yenilenen tarih: İtalyanların bu yüzde 94'lük sonucu, Real Madrid'e karşı oynanan maçlar tarihindeki en yüksek oran olarak turnuva kayıtlarına altın harflerle kazındı.

Inter'in sıradaki Şampiyonlar Ligi sınavı

Birçok taraftarı ilgilendiren en önemli konu, bu mağlubiyetten doğru dersleri çıkaran Milano ekibinin yoluna ne zaman ve kime karşı devam edeceğidir. En önemli sonuç şudur ki, Inter bir sonraki maçını da UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynayacak. Milano kulübü bir sonraki maçında deplasmanda Belçika'nın güçlü ve zorlu rakibi Club Brugge ile kozlarını paylaşacak. Bu önemli karşılaşmanın Ekim ayında yapılması planlanmış olup, Milano ekibi bu kaliteli oyununu galibiyetle taçlandırmaya çalışacak.

Sizce Inter'in sergilediği bu yüzde 94'lük rekor seviyedeki isabetli oyunun skora yansımamasının sebebi neydi; forvetlerin şanssızlığı mı yoksa Real Madrid'in yüksek tecrübesi mi? Milano ekibi Ekim ayında Club Brugge deplasmanında galip gelebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli tarihi rekor haberini futbolseverlerle buluşturun!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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