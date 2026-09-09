City'de ciddi sorun: Maresca, Donnarumma hatasını açıkladı

·5·Spor
City'de ciddi sorun: Maresca, Donnarumma hatasını açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamındaki kritik mücadelede Portekiz temsilcisi Porto'yu mağlup eden Manchester Cityteknik heyeti, galibiyete rağmen kadrodaki önemli bir taktiksel sorunu gün yüzüne çıkardı. Karşılaşmanın ikinci yarısında 'City' kalecisi Gianluigi Donnarumma kendi ceza sahası yakınlarında çok tehlikeli bir hata yaptı ancak rakip bunu değerlendiremedi. Maç sonu basın toplantısında konuşan teknik direktör Enzo Maresca, duruma açıklık getirerek sorunun kaynağını belirtti. Peki, ünlü İtalyan kaleciyi zor durumda bırakan kim ve teknik adam oyuncularından tam olarak ne talep ediyor? Yazının sonunda ise asıl merak konusu olan Maresca'nın sert talimatları ve maçın kaderini belirleyen yıldızın performansı hakkındaki tüm detayları paylaşıyoruz.

Kaleciyi zor durumda bırakan hatalı pas ve Maresca'nın açıklaması

Porto maçındaki tehlikeli pozisyon basında geniş yer buldu ancak Maresca kalecisini savundu:

  • Hata kişisel olarak Donnarumma'nın değil: Teknik direktöre göre, İtalyan kalecinin hatalı pası kendi hatası değil, takım arkadaşlarının geri pas verme konusunda aldığı yanlış kararların bir sonucuydu;

  • Kaleciye aşırı baskı: Teknik adam, takımda kaleciye gereğinden fazla ve yersiz şekilde topu geri gönderme alışkanlığı olduğunu vurguladı;

  • Güven veren kurtarışlar: Maresca, Donnarumma'nın yakın zamanda Coventry maçında takımı birçok kez mutlak gollerden kurtardığını hatırlatarak, genel form durumundan tamamen memnun olduğunu belirtti.

"Bazen Donnarumma'ya gereğinden fazla pas veriyoruz. Her zaman söylerim: Kaleciye sadece başka hiçbir çözüm kalmadığında pas vermelisiniz. Diğer durumlarda topu Gigio'ya geri göndermek zorunda değilsiniz," dedi Enzo Maresca.

Maçın kaderini belirleyen kahraman

Taraftarların en çok merak ettiği konu ise, kaledeki bu tehlikeli hatalara rağmen Manchester Citygalibiyeti nasıl koruduğuydu. En önemli çözüm ve sonuç şu ki, İngiliz devi sorunlu pozisyonları bertaraf ederek hücumdaki üstün becerisiyle galibiyete uzandı. Maçtaki her iki golü de rakip ağlara gönderen Erling Haaland, bir duble yaparak takımına 2-0'lık net bir galibiyet kazandırdı. Ancak Maresca'nın geri pas konusundaki talimatlarının gelecek maçlarda ciddi değişikliklere yol açması bekleniyor.

Sizce modern futbolda savunmacıların topu sürekli kaleciye geri oynaması takım için faydalı mı, yoksa bu durum gereksiz risk ve hatalara mı davetiye çıkarıyor? Maresca'nın Donnarumma konusundaki tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli futbol haberini Manchester Citytaraftarlarıyla paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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