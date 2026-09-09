Trump, İran ile çatışma sona ererse petrol fiyatlarının keskin düşeceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump İran ile çatışmanın sona ermesinin ardından petrol fiyatlarının keskin bir şekilde düşeceğini öngördü. Petrol fiyatının varil başına 3 dolara kadar düşebileceğini, ardından ABD'deki benzin istasyonlarında benzin fiyatının galon başına 2 doların bile altına inebileceğini belirtti. Bu konu Interfax.ru tarafından bildirildi.

Trump bu görüşlerini Truth Social sosyal ağında dile getirdi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün, çatışma sona erip ABD İran ile olan savaşı kazandıktan sonra hızla gerçekleşeceğini söyledi.

ABD Başkanı, "İran ile savaşı kazandıktan sonra petrol fiyatları keskin bir şekilde düşecek. Galon başına üç dolar ve nihayetinde iki doların bile altı" diye yazdı.

Trump, fiyatlardaki düşüşün uzun zaman almayacağını özellikle vurguladı.

Petrol ve yakıt fiyatlarına ilişkin tahmin, ABD'deki otomobil yakıtı maliyetini de etkileyebilir. Başkanın açıklamasında ana vurgu benzin fiyatlarını düşürmeye yapıldı.

Ayrıca Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyeceğini bir kez daha yineledi.