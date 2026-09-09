İngiltere Lig Kupası'nda nefes kesen mücadeleler: Newcastle son dakikalarda galibiyeti kaptı

·2·Spor
İngiltere Lig Kupası'nda nefes kesen mücadeleler: Newcastle son dakikalarda galibiyeti kaptı

İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) 3. turundan oynanan son karşılaşmalar, taraftarlara gerçek bir kupa futbolu draması yaşattı. Bir dizi mücadelede Premier Lig temsilcileri, çetin geçen maçların ardından bir üst tura yükselmeyi başardı. Özellikle deplasmanda büyük baskı altında oynayan Newcastle'ın iradesi, Londra ekibi Crystal Palace'ın sergilediği güven verici futbol ve Bournemouth'un gol şovu gecenin ana olayları oldu. Peki, Londra ve Bournemouth'taki maçlarda kimler duble ve hat-trick yaptı, hangi takımlar kupaya veda etti? Makalenin sonunda ise ana gündem olan 3. turun tam protokolünü, gol dakikalarını ve önemli sonuçlara dair tüm detayları paylaşıyoruz.

Newcastle'ın zorlu galibiyeti ve Crystal Palace'ın farklı üstünlüğü

Kupanın bu akşamında favori takımlar farklı senaryolarla galibiyete ulaştı:

  • Willock'un belirleyici vuruşu: Newcastle, deplasmanda Millwall'un dirençli savunmasıyla karşılaştı ve maçın kaderi ancak 81. dakikada Joe Willock'un attığı tek golle konuk ekip lehine (0:1) belirlendi;

  • Londra'da farklı başarı: Crystal Palace, kendi sahasında Middlesbrough'yu ağırlayarak rakip filelere karşılıksız 3 gol gönderdi ve bir üst tura çok rahat bir şekilde yükseldi;

  • Sunderland'in minimal üstünlüğü: Çetin geçen mücadelede Sunderland, Hull City'yi 1:0 mağlup ederek rakibini turnuvanın dışına itti.

İngiliz basınının yorumlarında, "İngiltere kupalarında alt lig takımlarına karşı deplasmanda oynamak her zaman tehlikelidir, ancak favoriler soğukkanlılıkla sonucu almayı başardılar" ifadeleri yer aldı.

Gecenin kahramanı: Bournemouth'tan 4 karşılıksız gol ve hat-trick

Günün en gollü karşılaşması Bournemouth şehrinde yaşandı:

  • Christie'den kusursuz performans: Bournemouth orta sahası Ryan Christie, rakip savunmayı dağıtarak 7, 69 ve 88. dakikalarda gol attı ve kupa maçında hat-trick yaptı;

  • Son dakikada nokta: Maçın uzatma dakikası olan 90+4'te Ryan skoru 4:0'a getirerek Lincoln'ün turnuvadaki yolculuğunu ağır bir mağlubiyetle noktaladı.

Karşılaşmaların tam sonuçları

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konu, maçların nihai skorları ve golcülerin kesin dakikalarıdır. En önemli sonuç şudur ki, İngiltere Lig Kupası 3. tur maçları beklenen favorilerin galibiyetiyle akıllarda kaldı:

  • Millwall – Newcastle — 0:1 (Gol: Willock 81);

  • Crystal Palace – Middlesbrough — 3:0 (Goller: Larsen 37, 53, Kamada 72);

  • Sunderland – Hull City — 1:0 (Gol: Talbi 71);

  • Bournemouth – Lincoln — 4:0 (Goller: Christie 7, 69, 88, Ryan 90+4).

Bu galibiyetler sayesinde Newcastle, Crystal Palace, Sunderland ve Bournemouth takımları Lig Kupası'nda bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

Sizce İngiltere Lig Kupası'nın bu sezonunda kupayı kazanmaya en büyük aday hangi kulüp? Newcastle'ın kupadaki bu zorlu galibiyetleri takımın şampiyonluk hedefleriyle örtüşüyor mu? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli futbol haberini İngiliz futbolu tutkunlarına ulaştırın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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