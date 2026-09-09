Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi gol sayısında Raul'ün rekorunu egale etti

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Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi gol sayısında Raul'ün rekorunu egale etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik karşılaşmalardan birinde Real Madrid, sahasında Inter'i 2-1 mağlup etti. Bu maçta Madrid ekibinin forveti Kylian Mbappe, Avrupa kupalarındaki 71. golünü atarak efsanevi Raul'ün rekorunu egale etti ve takımının önemli galibiyetinde başrol oynadı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, Santiago Bernabeu Stadı'ndaki mücadele ev sahibinin baskılı oyunuyla başladı. Maçın 14. dakikasında inisiyatifi ele alan Fransız forvet, ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşla perdeyi açtı. Bu gol, Fransız futbolcunun prestijli turnürdeki bir diğer önemli başarısı oldu.

Sadece dokuz dakika sonra, konuk ekibin savunmasında yapılan büyük hata sonucu Real Madrid farkı ikiye çıkardı. Inter kalecisi Josep Martinez, savunma oyuncusu Benjamin Pavard'dan gelen topu kontrol edemeyerek rakibine ikram etti. Pozisyonu iyi değerlendiren Federico Valverde, topu boş kaleye göndererek skoru 2-0'a getirdi.

Konuk ekibin kontra atakları ve maçın kaderi

İlk yarının sonlarında ve ikinci yarının başında Milan ekibi farkı azaltmak için birçok net fırsat yakaladı. Inter orta sahası Hakan Çalhanoğlu ve kaptan Lautaro Martinez'in tehlikeli şutlarını Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois başarıyla savuşturdu. Belirtmek gerekir ki bu maç, Belçikalı kaleci için Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. maç olma özelliği taşıyordu.

Karşılaşmanın son bölümleri büyük çekişmeye sahne oldu. 77. dakikada Carlos Augusto fileleri havalandırarak farkı bire indirdi ve takımına umut aşıladı. Buna rağmen Jose Mourinho'nun öğrencileri kalan dakikalarda kontrollü oynayarak 2-1'lik galibiyeti korumayı başardı.

Tarihi sonuç ve gol krallığı listesi

Kylian Mbappe için Inter ağlarına gönderdiği bu gol, Şampiyonlar Ligi'ndeki 99. maçında geldi. Böylece 27 yaşındaki forvet, turnuva tarihinin en golcü oyuncuları listesinde beşinci sıradaki yerini sağlamlaştırırken Real Madrid efsanesi Raul'ü yakaladı. Dikkat çekici olan ise İspanyol forvetin bu 71 gole ulaşmak için 142 maça çıkmış olmasıydı.

Günümüzde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında Cristiano Ronaldo 140 golle zirvede yer alıyor. İlk beşte Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Karim Benzema bulunurken, Kylian Mbappe onların izinden emin adımlarla ilerliyor.

Hozirgi kunda Evropaning bosh klublar turniri tarixidagi toʻpurarlar poygasida Cristiano Ronaldo 140 ta gol bilan yaqqol peshqadamlik qilmoqda. Kuchli beshlikdan Lionel Messi, Robert Lewandowski va Karim Benzema ham joy olgan boʻlib, Kilian Mbappe ularning izidan dadil bormoqda.

Kylian MbappeReal MadridInterŞampiyonlar LigiRaul
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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