Erling Haaland'ın dublesi Manchester City'ye galibiyeti getirdi

·16·Spor
Erling Haaland'ın dublesi Manchester City'ye galibiyeti getirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunun başlangıcında Manchester City, deplasmanda Portekiz'in Porto kulübüne konuk oldu. Bu karşılaşma İngiliz kulübünün net galibiyetiyle sona erdi ve takım turnuvaya başarılı bir başlangıç yaptı. Maç boyunca tam bir üstünlük sergileyen Enzo Maresca'nın öğrencileri, rakiplerine neredeyse hiç şans tanımadı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Norveçli golcünün yeni rekorları

ixbt.com ve spor haberlerinin bildirdiğine göre, Manchester City'nin ana golcüsü Erling Haaland bu maçta ne seviyede bir golcü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Pazar günü İngiltere Premier Ligi'nde Coventry'ye karşı galibiyet golünü atan Norveçli futbolcu, Dragão Stadyumu'nda da sözünü söyledi. Maçta iki gol atarak takımının galibiyetini garantiledi.

Erling Haaland maçın başında yaptığı düzgün kafa vuruşuyla skoru açarken, daha sonra ikinci golünü de rakip ağlara gönderdi. Bu duble, onun Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gol sayısını Manchester City formasıyla 36'ya çıkardı. İlginç olan ise golcünün bu başarıya sadece 40 maçta ulaşmış olmasıdır.

Sahadaki üstünlük ve kalecilerin düellosu

City, maçın ilk dakikalarından itibaren sahada üstünlüğü ele aldı. İngiltere Premier Ligi'ndeki üst üste üç galibiyetin ardından gelen bu iyi form durumu, Avrupa sahnesine de yansıdı. Genç orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi, kulüp formasıyla ilk 11'de başladığı maçta sergilediği performansla taraftarları sevindirdi.

Porto kalecisi Diogo Costa, ilk yarıda yaptığı art arda kurtarışlarla takımını farklı bir mağlubiyetten kurtardı. Portekizli kaleci, Erling Haaland'ın yakın mesafeden iki şutunu çeldi, ayrıca Phil Foden ve Antoine Semenyo'nun tehlikeli şutlarını da savuşturdu. Ancak konuk ekibin baskısı karşısında ev sahibi ekip çaresiz kaldı.

Francesco Farioli yönetimindeki Porto, sezon başından beri kendi liginde üst üste beş galibiyet alarak harika bir form yakalamıştı. Buna rağmen, Avrupa seviyesindeki bir rakibe karşı zorlandılar. Ev sahibi ekip maç boyunca nadir pozisyonlar üretti; özellikle Alan Varela ve William Gomes fırsatları değerlendiremedi.

Manchester City kalecisi Gianluigi Donnarumma için maç oldukça sakin geçti ve oyun boyunca ciddi bir zorlukla karşılaşmadı. Bu mağlubiyet, Porto'nun İngiliz kulüplerine karşı olan kötü tarihi serisini devam ettirdi. 2004 Avrupa şampiyonu olan takım, son 17 maçın sadece ikisinde İngiliz kulüplerini mağlup edebildi.

Erling HaalandManchester CityŞampiyonlar LigiPortoFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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