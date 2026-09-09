NASA X-59 deneysel uçağı 25 test uçuşunu başarıyla tamamladı

NASA'nın deneysel süpersonik uçağı X-59, uçuş test programı kapsamında 25 başarılı uçuş gerçekleştirdi. ixbt.com'un bildirdiğine göre, bu uçuşlar sırasında hava aracının stabilitesi, kontrolü ve yapısal bütünlüğüne ilişkin temel bilimsel hesaplamalar tamamen doğrulandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda Quesst adlı kapsamlı program en kritik aşamasına giriyor. Uzmanlar artık uçağın geleneksel sonik patlamayı önemli ölçüde daha düşük ve daha sessiz bir sese dönüştürebildiğini pratikte test edecekler.

Teknik göstergeler ve aerodinamik özellikler

Testlerden birinde X-59, yaklaşık 14,9 kilometre irtifada 1,2 Mach (saatte 1470 kilometre) hıza ulaştı. Program kapsamında hava aracı daha önce 16,8 kilometre irtifada 1,4 Mach (saatte 1715 kilometre) olan hedef hız değerlerine de çıkmıştı, ancak o uçuşlar aerodinamik özelliklerin test edilmesine odaklanmıştı.

Projenin amacı yeni bir hız rekoru kırmak değil, karalar üzerinde süpersonik uçuşlar gerçekleştirme imkanı yaratmaktır. Uçağın uzun ve ince burnu ile kendine özgü aerodinamik şekli sayesinde, şok dalgalarının geleneksel süpersonik uçaklardan farklı bir şekilde dağılması hedefleniyor.

Sonuç olarak, yerdeki gözlemciler için kulakları sağır eden bir patlama yerine sadece boğuk ve düşük bir ses duyulması sağlanacak. Gerçekleştirilen 25 uçuş, elde edilen gerçek verileri uçağın inşasından önce hazırlanan dijital modelle karşılaştırma imkanı verdi.

Gelecek aşama ve beklentiler

NASA'ya göre telemetri verileri, mühendislerin ilk tahminlerini pratikte tamamen doğruladı. Kontrol sistemi yüksek yük koşullarında bile kararlı çalışıyor, aerodinamik kuvvetler belirlenen sınırlar içinde kalıyor ve herhangi bir titreşim veya yapısal dengesizlik belirtisi tespit edilmedi.

Ayrıca gövdenin üzerinde yer alan hava girişi de başarılı bir şekilde test edildi. Bu sistem, GE F414 tek motoruna çeşitli uçuş modlarında ve manevralar sırasında kararlı bir hava akışı sağlamayı garanti ediyor.

Programın bir sonraki aşaması tam kapsamlı akustik testlerden oluşacak. Yeryüzüne özel bir sensör ağı kurulacak, gökyüzünde ise özel mikrofonlar şok dalgalarının parametrelerini ölçerek X-59'un gerçekten de normal bir gürültü yerine sessiz bir ses üretip üretmediğini belirleyecek.

Testler olumlu sonuç verirse NASA, ABD'deki birkaç yerleşim yeri üzerinde uçuşlar düzenleyerek yerel halkın gürültü seviyesine tepkisini inceleyecek. Toplanan veriler havacılık düzenleyicilerine sunularak, karalar üzerinde sivil amaçlı süpersonik uçuş yasağının yeniden gözden geçirilmesi için temel oluşturabilir.