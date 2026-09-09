Abdukodir Khusanov, Manchester City formasıyla Porto maçında nasıl bir performans sergiledi?

·71·Spor
Abdukodir Khusanov, Manchester City formasıyla Porto maçında nasıl bir performans sergiledi?

Abdukodir Khusanov Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi kapsamında Porto'ya karşı oynadığı maçta yedek kulübesinden oyuna dahil oldu. Özbek savunma oyuncusu, 48. dakikada Josko Gvardiol'un yerine sahaya girdi.

Khusanov maçta yaklaşık bir devre süre aldı. İstatistik platformu Sofascore, performansını 6,8 puanla değerlendirdi.

Manchester CityPortekiz'deki karşılaşmayı 2-0 kazandı. Her iki gol de Erling Haaland tarafından atıldı. Norveçli forvet, 47. dakikada perdeyi açarken, 90+1. dakikada ikinci golünü kaydetti.

Maç sonunda Manchester Cityoyuncularının ortalama puanı 7,02 oldu. Khusanov ise 6,8 puan aldı.

Abdukodir KhusanovManchester CityPortoŞampiyonlar LigiFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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