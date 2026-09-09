Haaland'dan İnanılmaz Rekor: Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunun ilk haftasında, Manchester City'nin son yıllardaki en büyük silahı Erling Haaland tarihi bir başarıya daha imza attı. Portekiz ekibi Porto'ya karşı oynanan maçta Norveçli golcü, rakip fileleri iki kez havalandırarak takımına 2-0'lık galibiyeti getirmekle kalmadı, aynı zamanda kıtanın en prestijli kulüp turnuvası tarihinin en golcü oyuncuları listesinde 7. sıraya yükseldi. Maç başına bir gol ortalamasıyla oynayan oyuncunun bu inanılmaz verimliliği futbol dünyasını bir kez daha şaşkına çevirdi. Peki, Haaland kimin rekorunu kırdı ve önünde dünya futbolunun hangi efsaneleri var? Yazının sonunda ise büyük merak konusu olan Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcüleri listesi ve turnuvada hala forma giyen tek rakibi hakkındaki tüm detayları öğreneceksiniz.

Thomas Müller geride bırakıldı: 59 maçta 59 gol!

Norveçli "gol makinesi"nin istatistikleri, modern futbolda nadir görülen fenomenal bir tablo ortaya koyuyor:

Porto'ya karşı duble: Turnuvanın lig aşamasının ilk haftasında Haaland, ustalığını konuşturarak attığı iki golle maçın kaderini belirledi;

Kusursuz yüzde 100 verimlilik: Bu maçın ardından golcünün Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gol sayısı 59 maçta 59'a ulaştı; bu da maç başına en az bir gol anlamına geliyor;

Münih efsanesini geçmek: Bu sonuçla birlikte Almanya ve Bayern Münih'in efsanesi Thomas Müller'i geride bıraktı. Müller, 57 gole ulaşmak için tam 163 maça çıkmak zorunda kalmıştı.

"Erling Haaland'ın bu hızla gol atması ve 59 maçta 59 gole ulaşması, Şampiyonlar Ligi tarihinde yepyeni bir standart belirledi", şeklinde yorumlar yapılıyor.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük golcüleri: Haaland'ı kimler bekliyor?

Listede 7. sırada yer alan Haaland'ın önünde sadece isimleri futbol tarihine altın harflerle yazılmış efsanevi golcüler kaldı:

Raul Gonzalez ve Kylian Mbappe — her iki oyuncunun da 71'er golü bulunuyor;

Karim Benzema — turnuvada 90 golün sahibi;

Robert Lewandowski — 109 golle üçüncü sırada;

Lionel Messi — 129 golle ikinci sırada;

Cristiano Ronaldo — 140 golle turnuvanın mutlak rekortmeni olmaya devam ediyor.

Mbappe ile tarihi yarış

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konu, Haaland'ın bu efsaneleri geçip geçemeyeceği ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ana rakibinin kim olacağı. En önemli sonuç şu ki, bu ilk 7 golcü arasında sadece iki futbolcu; Erling Haaland ve Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde aktif olarak forma giymeye devam ediyor. Diğer tüm efsaneler (Ronaldo, Messi, Benzema, Raul) Avrupa'dan ayrıldı veya kariyerlerini noktaladı. Bu durum, önümüzdeki yıllarda Cristiano Ronaldo'nun 140 gollük tahtını ele geçirmek için Haaland ve Mbappe arasında kıyasıya bir tarihi rekabet yaşanacağı anlamına geliyor.

Sizce Erling Haaland, kariyeri sona ermeden Cristiano Ronaldo'nun 140 gollük rekorunu kırıp Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük golcüsü olabilir mi? Bu yarışta Mbappe onu geçebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu tarihi rekor haberini tüm futbolseverlere ulaştırın!