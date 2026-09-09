Haaland'dan İnanılmaz Rekor: Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti!

·4·Spor
Haaland'dan İnanılmaz Rekor: Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunun ilk haftasında, Manchester City'nin son yıllardaki en büyük silahı Erling Haaland tarihi bir başarıya daha imza attı. Portekiz ekibi Porto'ya karşı oynanan maçta Norveçli golcü, rakip fileleri iki kez havalandırarak takımına 2-0'lık galibiyeti getirmekle kalmadı, aynı zamanda kıtanın en prestijli kulüp turnuvası tarihinin en golcü oyuncuları listesinde 7. sıraya yükseldi. Maç başına bir gol ortalamasıyla oynayan oyuncunun bu inanılmaz verimliliği futbol dünyasını bir kez daha şaşkına çevirdi. Peki, Haaland kimin rekorunu kırdı ve önünde dünya futbolunun hangi efsaneleri var? Yazının sonunda ise büyük merak konusu olan Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcüleri listesi ve turnuvada hala forma giyen tek rakibi hakkındaki tüm detayları öğreneceksiniz.

Thomas Müller geride bırakıldı: 59 maçta 59 gol!

Norveçli "gol makinesi"nin istatistikleri, modern futbolda nadir görülen fenomenal bir tablo ortaya koyuyor:

  • Porto'ya karşı duble: Turnuvanın lig aşamasının ilk haftasında Haaland, ustalığını konuşturarak attığı iki golle maçın kaderini belirledi;

  • Kusursuz yüzde 100 verimlilik: Bu maçın ardından golcünün Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gol sayısı 59 maçta 59'a ulaştı; bu da maç başına en az bir gol anlamına geliyor;

  • Münih efsanesini geçmek: Bu sonuçla birlikte Almanya ve Bayern Münih'in efsanesi Thomas Müller'i geride bıraktı. Müller, 57 gole ulaşmak için tam 163 maça çıkmak zorunda kalmıştı.

"Erling Haaland'ın bu hızla gol atması ve 59 maçta 59 gole ulaşması, Şampiyonlar Ligi tarihinde yepyeni bir standart belirledi", şeklinde yorumlar yapılıyor.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük golcüleri: Haaland'ı kimler bekliyor?

Listede 7. sırada yer alan Haaland'ın önünde sadece isimleri futbol tarihine altın harflerle yazılmış efsanevi golcüler kaldı:

  • Raul Gonzalez ve Kylian Mbappe — her iki oyuncunun da 71'er golü bulunuyor;

  • Karim Benzema — turnuvada 90 golün sahibi;

  • Robert Lewandowski — 109 golle üçüncü sırada;

  • Lionel Messi — 129 golle ikinci sırada;

  • Cristiano Ronaldo — 140 golle turnuvanın mutlak rekortmeni olmaya devam ediyor.

Mbappe ile tarihi yarış

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konu, Haaland'ın bu efsaneleri geçip geçemeyeceği ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ana rakibinin kim olacağı. En önemli sonuç şu ki, bu ilk 7 golcü arasında sadece iki futbolcu; Erling Haaland ve Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde aktif olarak forma giymeye devam ediyor. Diğer tüm efsaneler (Ronaldo, Messi, Benzema, Raul) Avrupa'dan ayrıldı veya kariyerlerini noktaladı. Bu durum, önümüzdeki yıllarda Cristiano Ronaldo'nun 140 gollük tahtını ele geçirmek için Haaland ve Mbappe arasında kıyasıya bir tarihi rekabet yaşanacağı anlamına geliyor.

Sizce Erling Haaland, kariyeri sona ermeden Cristiano Ronaldo'nun 140 gollük rekorunu kırıp Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük golcüsü olabilir mi? Bu yarışta Mbappe onu geçebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu tarihi rekor haberini tüm futbolseverlere ulaştırın!

УЕФА Чемпионлар лигиЭрлинг ХоландТоп-7 голдорларКилиан МбаппеРоналдуМессиФутбол рекорди
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Mourinho, Inter karşısında alınan galibiyetten neden memnun kalmadı?Mourinho, Inter karşısında alınan galibiyetten neden memnun kalmadı?Bugün, 08:21Mbappe: «Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum»Mbappe: «Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum»Bugün, 08:17İngiltere Lig Kupası'nda nefes kesen mücadeleler: Newcastle son dakikalarda galibiyeti kaptıİngiltere Lig Kupası'nda nefes kesen mücadeleler: Newcastle son dakikalarda galibiyeti kaptıBugün, 07:57Enzo Maresca'yı hayran bırakan Manchester City futbolcusu...Enzo Maresca'yı hayran bırakan Manchester City futbolcusu...Bugün, 07:37Inter mağlubiyete rağmen tarihe geçti: Real Madrid'e karşı mutlak rekor kırıldı!Inter mağlubiyete rağmen tarihe geçti: Real Madrid'e karşı mutlak rekor kırıldı!Bugün, 07:30City'de ciddi sorun: Maresca, Donnarumma hatasını açıkladıCity'de ciddi sorun: Maresca, Donnarumma hatasını açıkladıBugün, 07:12
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından