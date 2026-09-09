Sindarov, Anand'ı bir kez daha dize getirdi: Şimdi sırada belirleyici düello

·2·Spor
Sindarov, Anand'ı bir kez daha dize getirdi: Şimdi sırada belirleyici düello

Hindistan'ın Bangalore şehrinde bir milyon dolarlık ödül havuzu için düzenlenen Tech Mahindra Global Chess League turnuvasında, yurttaşımız Javokhir Sindarov bir büyük zafer daha elde etti.

Özbekistanlı büyükusta, aynı tur içerisinde iki kez tahtaya oturdu; önce Maxime Vachier-Lagrave ile berabere kaldı, ardından beş kez dünya şampiyonu olan Viswanathan Anand'ı mağlup etti. En ilginci ise, Sindarov'un bu turnuva kapsamında Anand'ı ikinci kez yenmeyi başarmış olmasıdır.

Bu sonuçlar, Fyers American Gambits takımının turnuva tablosunda hızla yükselmesini sağladı.

Sindarov, Anand'a yine üstünlük sağladı

Fyers American Gambits, ikinci karşılaşmada Viswanathan Anand liderliğindeki PBG Alaskan Knights ile kozlarını paylaştı.

Mücadele 12:9 skorla Sindarov'un takımının lehine sonuçlandı. Takımın en önemli galibiyetlerinden birini ise bizzat Javokhir kazandı.

Siyah taşlarla oynayan Sindarov, satranç efsanesi Viswanathan Anand'ı bir kez daha mağlup etti.

Dikkat çekici olan, Javokhir'in turnuvanın ilk turunda da Anand'ı yenmiş olmasıydı.

Böylece Özbek satranççı, beş kez dünya şampiyonu olan bir ismi aynı turnuvada iki kez yenen az sayıdaki satranççıdan biri oldu.

Önce Vachier-Lagrave ile beraberlik

Fyers American Gambits için günün ilk karşılaşması oldukça zorlu geçti.

Takım, Maxime Vachier-Lagrave liderliğindeki CheQ Mumba Masters kulübüne 6:11 mağlup oldu.

Buna rağmen Sindarov, kendi masasında Fransız büyükusta Maxime Vachier-Lagrave'a karşı başarılı bir oyun sergileyerek maçı beraberlikle noktaladı.

Takımın bir diğer temsilcisi Bibisara Assaubayeva da Harika Dronavalli ile yenişemedi.

Sindarov, Anand'ı bir kez daha dize getirdi: Şimdi sırada belirleyici düello

Bir gecede tablo tamamen değişti

Dünkü sonuçlardan sonra Fyers American Gambits için durum önemli ölçüde iyileşti.

Takım

Puan

Fyers American Gambits

9

Alpine APL Pipers

9

CheQ Mumba Masters

9

Ganges Grandmasters

9

Triveni Continental Kings

6

PBG Alaskan Knights

6

Sindarov'un takımı bir gün önce 6 puanla üçüncü sırada yer alıyordu. Şimdi ise averaj farkıyla 9 puana ulaşarak turnuvanın lideri oldu.

Magnus Carlsen liderliğindeki Alpine APL Pipers da 9 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Sindarov, Anand'ı bir kez daha dize getirdi: Şimdi sırada belirleyici düello

Sindarov'un bugünkü rakibi: Firouzja

Şimdi Javokhir Sindarov'un önünde bir başka ciddi sınav var.

Bugün Fyers American Gambits, 6 puanla son sırada yer alan Triveni Continental Kings takımına karşı mücadele edecek.

Bu karşılaşmanın merkezindeki düello ise satrançseverlerin özel ilgisini çekecek:

Javokhir Sindarov — Alireza Firouzja.

Fransa adına yarışan ünlü büyükusta da takımını üst sıralara taşımak için galibiyete ihtiyaç duyuyor.

Sindarov, Anand'ı bir kez daha dize getirdi: Şimdi sırada belirleyici düello

Sindarov'un takımında kimler var?

Javokhir Sindarov, bu sezon Fyers American Gambits takımının birinci — Icon masasında oynamaktadır.

Takım arkadaşları arasında şunlar yer alıyor:

  • Kazakistanlı Bibisara Assaubayeva;

  • Rusyalı Daniil Dubov;

  • Hindistanlı Nihal Sarin;

  • Fransalı Marc-Andria Maurizzi;

  • İspanyalı uluslararası usta Sara Khadem.

Böyle bir kadro, takımın turnuvanın en güçlü ekipleri arasında mücadele etmesini sağlıyor.

Milyon dolarlık turnuvada bir büyük karşılaşma daha

Bangalore'daki Tech Mahindra Global Chess League turnuvasında altı takım, bir milyon dolarlık toplam ödül havuzu için yarışıyor.

Şimdilik Fyers American Gambits liderliği ele geçirdi. Ancak üst sıralar arasındaki fark çok az; birkaç takım 9 puana sahip.

Bu nedenle bugünkü Sindarov — Firouzja düellosu, sadece satranççıların kişisel rekabeti değil, aynı zamanda tüm turnuva tablosu için de belirleyici bir öneme sahip olabilir.

Dün Anand'ı bir kez daha yenerek takımını liderliğe taşıyan Sindarov, şimdi Firouzja'ya karşı masaya oturacak. Özbekistanlı büyükusta, bugünkü galibiyetle Fyers American Gambits'i şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırabilecek mi?

ШахматТех Махиндра Глобал Шахмат ЛигасиЖавоҳир СиндаровВишванатан АнандFyers American GambitsМиллион долларлик мукофотБангалор
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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