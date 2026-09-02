Manchester City yönetimi Enzo Fernández transferine resmi değer biçti

Arjantinli dünya şampiyonu Enzo Fernández'in Chelsea'den Manchester Citytakımına sansasyonel transferi, Premier League'deki güç dengelerini ciddi şekilde değiştirdi. Manchester ekibinin sportif direktörü olarak görev yapan Hugo Viana, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferiyle ilgili ilk resmi açıklamasını yaparak bu kararın stratejik önemini vurguladı.

“Dünya çapında statü”: Hugo Viana transferi nasıl değerlendirdi?

Kulüp basın birimine verdiği röportajda spor yöneticisi, Manchester City'nin transfer politikasının her zaman yüksek standartlara dayandığını ve Enzo'nun bu gereklilikleri tam olarak karşıladığını belirtti:

“Kulübümüz her zaman dünya çapında oyuncularla sözleşme imzalamak ister. Fernández bu statüye tamamen uyuyor;

Enzo, orta saha için ideal bir oyuncu. Artık takımımızda olmasından dolayı çok mutluyuz. Fernández Manchester City'yi önemli ölçüde güçlendirecek.”

Merkezde yeni bir aşama: Viana ve City'nin uzun vadeli planı

Hugo Viana'nın yönetim pozisyonundaki ilk büyük ve belirleyici adımlarından biri, Fernández ile 5 yıllık sözleşme imzalamak oldu. Uzmanlara göre bu anlaşma, aşağıdaki stratejik hedefleri çözüme kavuşturuyor:

Orta sahada mutlak kontrol: Enzo'nun uzun mesafeli isabetli pas yeteneği ve baskı altında hızlı karar verme becerisi, Pep Guardiola'nın taktiklerine mükemmel uyum sağlıyor;

Orta sahada yenilenme: Kevin De Bruyne ve diğer liderlerin yaş faktörü göz önüne alındığında, Arjantinli orta saha oyuncusu uzun yıllar takımın ana itici gücü olmaya aday.

Premier League devi, bu transferle sadece kadrosunu güçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda ana rakiplerinden birinin yıldız oyuncusunu alarak sezonluk şampiyonluk hedeflerini bir kez daha ortaya koydu.

Sizce Hugo Viana'nın değerlendirmesi kendini haklı çıkaracak mı? Enzo Fernández, Manchester City'nin oyununu geliştirip dünyanın en iyi orta saha oyuncusu statüsünü orada kanıtlayabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!