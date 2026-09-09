Erling Haaland rekoru egale ederek Manchester City'ye galibiyeti getirdi

Salı akşamı Şampiyonlar Ligi lig aşaması kapsamında Manchester City, deplasmanda Portekiz ekibi Porto'ya konuk oldu. Zorlu geçen mücadelede İngiliz ekibi 2-0 galip gelerek sezondaki başarılı gidişatını sürdürdü. Bu maçta duble yapan forvet Erling Haaland, takımının galibiyetinde belirleyici rol oynadı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Estadio do Dragao'daki ateşli atmosfere ve rakibin yoğun baskısına rağmen, 'Vatandaşlar' maç sonuna kadar üstünlüklerini korudular. Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip yüksek tempoda oynayıp zaman zaman zorluk çıkarsa da, Haaland kafa vuruşuyla skoru açtı. Maçın sonlarına doğru ise Norveçli forvet, yakın mesafeden ikinci golü atarak maçın kaderini belirledi.

Zorlu mücadele ve önemli galibiyet

Amazon Prime'a verdiği röportajda Erling Haaland, maçın çok zor geçtiğini vurguladı. Sözlerine göre, sahada futbolcular arasında her karış alan için kıran kırana bir mücadele yaşandı ve rakip takım çok etkileyici bir oyun sergiledi.

«Çok zorlu bir savaştı, teke tek mücadeleler yaşandı. Onlar harika bir takım ve harika futbol oynuyorlar, bu yüzden onları takdir etmek lazım», dedi forvet. Norveçli oyuncu, baskının yüksek olduğu bu ortamda en büyük sahnede sonuç almanın gerektiğini ve takımın bugün tam olarak bunu başardığını ekledi.

Aguero rekorunun egale edilmesi

ixbt.com verilerine göre, bu maçtaki iki gol Erling Haaland'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City formasıyla attığı 36. gol oldu. Böylece sadece 40 maçta forma giyerek kulüp efsanesi Sergio Aguero'nun rekorunu egale etti ve Avrupa'nın prestijli turnuvasında takımın tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını paylaştı.

Takım içi atmosferden ve beklentilerden bahseden forvet, Manchester City soyunma odasında her zaman gelişimin talep edildiğini vurguladı. «Birbirimizden çok şey beklemeliyiz, kazanmak zorundayız. Manchester City'de her zaman kazanmak ve kupalar kaldırmak gerekir», diyerek sözlerini noktaladı.