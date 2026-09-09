iPhone 18 Pro ve Pro Max resmen tanıtıldı: Yeni amiral gemileri nelerle şaşırttı?

Apple, yeni amiral gemisi akıllı telefonları olan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini resmen tanıttı. Şirket, yeni cihazlarda işlemci gücü, yapay zeka, kamera yetenekleri ve pil ömrüne odaklandı.

Özellikle, 2 nanometre A20 Pro çipi, güncellenmiş soğutma sistemi, güçlendirilmiş Apple Intelligence yetenekleri ve yeni Burgundy rengi yeni nesil iPhone'un en çok konuşulan özellikleri haline geldi.

A20 Pro: Apple ilk kez 2 nanometre çipe geçti

iPhone 18 Pro ve Pro Max'in en önemli yeniliği — A20 Pro işlemcisi.

Yeni çip, 2 nanometre teknolojisi temel alınarak geliştirilmiş olup, önceki nesle kıyasla daha yüksek performans ve enerji verimliliği sağlamayı hedefliyor.

A20 Pro, 6 çekirdekli CPU ve 7 çekirdekli GPU ile donatıldı. Apple, grafik performansının önemli ölçüde artırıldığını ve Neural Engine yeteneklerinin genişletildiğini belirtti.

Yeni çipin bir diğer önemli özelliği ise geliştirilmiş vapor chamber soğutma sistemi ile çalışması.

Bu, özellikle uzun süreli yüksek yük gerektiren oyunlar, video kurgu ve yapay zeka işlevlerinde büyük önem taşıyor.

Bataryada rekor

Apple, yeni Pro modellerinde pil ömrünü de önemli ölçüde iyileştirdi.

Özellikle, iPhone 18 Pro Max, 45 saate kadar video oynatma imkanıyla şirketin akıllı telefonları arasındaki en yüksek sonuçlardan birini gösteriyor.

iPhone 18 Pro'nun ise 36 saate kadar video oynatabileceği belirtiliyor.

Ayrıca, hızlı şarj sistemi sayesinde cihazı 15 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj etmek mümkün.

Bu değişiklikler, büyük ekran, yüksek performanslı işlemci ve yapay zeka özelliklerini aktif kullananlar için oldukça önemli.

Apple yapay zekaya daha fazla ağırlık verdi

iPhone 18 Pro tanıtımında yapay zeka da merkezi bir konumdaydı.

Apple Intelligence tabanlı çalışan güncellenmiş Siri kullanıcı komutlarını anlama ve çeşitli görevleri yerine getirme konusunda genişletilmiş yeteneklere sahip olacak.

Apple, bu işlevlerin önemli bir kısmının cihazın üzerinde (on-device) çalışmasına vurgu yapıyor. Bu, kişisel verilerin korunması açısından şirketin stratejisinin önemli bir parçası.

Yeni iPhone'larda AI yeteneklerini güçlendirmek için Neural Engine de önemli ölçüde geliştirildi.

Kamerada da ciddi yenilikler var

iPhone 18 Pro kamera sistemindeki en ilginç değişikliklerden biri — değişken diyaframlı ana kamera.

Bu, akıllı telefon kamerasının ışık miktarını daha hassas bir şekilde kontrol etmesini sağlıyor. Sonuç olarak kullanıcı, fotoğraflarda pozlama ve arka plan bulanıklığını kontrol etme konusunda daha fazla imkana sahip oluyor.

Apple ayrıca kameranın profesyonel kontrol işlevlerini de genişletti.

Tasarımdaki en büyük sürpriz — Burgundy

Dış görünüşteki değişiklikler devrim niteliğinde değil. Apple genel tasarım konseptini korudu ancak bazı detaylar güncellendi.

iPhone 18 Pro ve Pro Max dört farklı renkte sunuluyor:

Deep Black;

Silver;

Glacier Blue;

Burgundy.

Özellikle yeni Burgundy — koyu kırmızı-mor tonundaki renk — serinin en dikkat çekici seçeneklerinden biri oldu.

Ayrıca cihazın arka kısmındaki alüminyum gövde ve Ceramic Shield camının renkleri birbirleriyle daha uyumlu hale getirildi.

Fiyat ne kadar?

Apple, yeni Pro modellerinin başlangıç fiyatlarını da açıkladı.

iPhone 18 Pro — 1.199 $'dan,

iPhone 18 Pro Max — 1.299 $'dan başlıyor.

Ön siparişler 12 Eylül'de başlayacak, yeni akıllı telefonların resmi satışı ise 18 Eylül'den itibaren yapılacak.

iPhone 18 Pro'daki temel yenilikler

Özellik iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max İşlemci A20 Pro, 2 nm A20 Pro, 2 nm Video oynatma 36 saate kadar 45 saate kadar Hızlı şarj 15 dakikada %50'ye kadar 15 dakikada %50'ye kadar Renkler 4 çeşit 4 çeşit Başlangıç fiyatı 1.199 $ 1.299 $ Satış başlangıcı 18 Eylül 18 Eylül

Apple için yeni bir dönem başlıyor

iPhone 18 Pro ve Pro Max tanıtımı, Apple için sıradan bir akıllı telefon lansmanından daha önemli bir olay haline geldi.

Şirket aynı anda 2 nanometre işlemci, yapay zeka, güçlü kamera ve uzun pil ömrü yönlerini güçlendiriyor.

Bu nedenle iPhone 18 Pro serisiyle ilgili asıl soru artık «yeni tasarım ne kadar değişti?» değil.

Asıl soru — Apple, yeni nesil çip ve AI yetenekleri ile akıllı telefon kullanım deneyimini ne kadar değiştirebilecek?

Bunun cevabı ise yeni iPhone'lar mağazalara çıktığında, gerçek kullanım performanslarında daha net bir şekilde ortaya çıkacak.