Apple ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo'yu tanıttı

·7·Teknoloji
Apple ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo'yu tanıttı

Cupertino'da düzenlenen özel bir etkinlikte Apple, tarihindeki ilk katlanabilir cihazı olan iPhone Duo akıllı telefonunu tanıttı. Bu cihaz, şirketin yeni CEO'su John Ternus liderliğinde piyasaya sürülen ilk büyük ürün olup dünya genelindeki teknoloji meraklılarının büyük ilgisini çekiyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Şirket yetkilileri, yeni cihazın geliştirilmesinde iPad cihazlarının çok işlevliliğinden ilham alındığını belirtti. Tanıtım sırasında kullanıcıların cihazı dikey modda ve tamamen açık halde nasıl kullanabilecekleri uygulamalı olarak gösterildi.

Genişletilmiş ekran formatı ve rekabet ortamı

Piyasadaki ilk katlanabilir cihazlar genellikle dar ve uzun dikey plakaları andırıyordu. Apple ise farklı bir yol izleyerek video izleme deneyimi için en uygun oranı sağlayan daha geniş bir ekran formatını tercih etti. Bu çözüm, cihaz tamamen açıkken görüntü kalitesini önemli ölçüde artırıyor.

Samsung ve Xiaomi gibi ana rakiplerin bu tür geniş formatlı katlanabilir telefonları Apple'dan daha önce piyasaya sürdüğünü belirtmek gerekir. Ancak ixbt.com'un verilerine göre, Apple'ın bu hamlesinin söz konusu teknoloji türüne olan genel talebi daha da artırması bekleniyor.

Pazar beklentileri ve tahminler

Counterpoint analiz firmasının verilerine dayanan haberlere göre, günümüzde katlanabilir cihazlar toplam akıllı telefon pazarının yüzde 2'sinden azını oluşturuyor. Buna rağmen iPhone Duo, pazarda gerçek bir dönüm noktası yaratabilir.

Analistlerin tahminlerine göre, yeni iPhone Duo'nun büyük bir başarı elde ederek yıl sonuna kadar katlanabilir akıllı telefon pazarının yüzde 25'ine kadar olan kısmını ele geçirmesi bekleniyor. Bu durum, Apple'ın yeni segmentteki konumunu hızla güçlendirmesine zemin hazırlayacaktır.

AppleiPhone DuoKatlanabilir Akıllı TelefonJohn TernusCupertino
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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