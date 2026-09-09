John Ternus, yapay zeka çağındaki en iyi cihazın iPhone olduğunu belirtti

·6·Teknoloji
John Ternus, yapay zeka çağındaki en iyi cihazın iPhone olduğunu belirtti

Apple'ın yeni lideri John Ternus, "Surprise and Shine" etkinliğinin açılışında şirketin yapay zeka stratejisini duyurdu. Ixbt.com'a göre, yapay zeka konusundaki ana odak noktasının yeni gadget'lar değil, doğrudan iPhone akıllı telefonu olduğunu ve şirketin rakiplerinden farklı olarak kullanıcı gizliliğine öncelik verdiğini belirtti. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Cupertino'daki sunum sırasında John Ternus, liderlik görevini Tim Cook'tan devraldıktan sonraki ilk büyük konuşmasını yaptı. Şu anda Tim Cook, şirketin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Ternus, yapay zeka çağında yeni tür cihazlar yaratmaya gerek olmadığını, çünkü piyasadaki en mükemmel kişisel akıllı merkezin zaten mevcut olduğunu vurguladı.

İdeal bir yapay zeka cihazı nasıl olmalı?

Etkinlik sırasında yeni CEO, ideal bir yapay zeka cihazı için temel gereksinimleri sıraladı. Ona göre böyle bir cihaz, kullanıcının kişisel bağlamını derinlemesine anlamalı, her zaman sahibinin yanında olmalı ve yapay zeka modellerini hem cihaz üzerinde hem de bulut teknolojileriyle çalıştırabilecek güçlü bir işlemciye sahip olmalıdır.

Ayrıca, akıllı merkez rolü üstlenen cihazın büyük bir ekrana, yüksek kaliteli kameralara ve mikrofona sahip olması, dış dünyayı görüp duyabilmesi gerekir. Tüm bunların uzun ömürlü bir batarya ile desteklenmesi ve karmaşık öğrenme süreçleri olmadan kolayca kullanılabilmesi gerektiği özellikle vurgulandı.

Gizlilik ve rekabet avantajı

Ternus'a göre mükemmel cihaz, diğer gadget'lar, uygulamalar ve hizmetlerle kusursuz bir şekilde entegre olmalıdır. Kullanıcıya tanıdık ve rahat bir ortam sunduğu için iPhone'u yapay zeka için en uygun platform haline getiren faktörler tam olarak bunlardır.

Konuşmada veri güvenliği konusuna da özel bir önem verildi. John Ternus'a göre, diğer şirketler kullanıcıların kişisel verilerini toplama ve saklama nesnesi olarak görürken, Apple bu yaklaşıma karşı çıkmaktadır.

Apple Intelligence özelliğinin mümkün olduğunca doğrudan cihaz üzerinde çalışması, şirketin temel farkı olarak gösterildi. Yeni lider, kullanıcı verilerinin kontrol dışına çıkması durumunda her türlü güvenin değerini yitireceğini belirtti.

AppleiPhoneJohn TernusYapay ZekaApple Intelligence
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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