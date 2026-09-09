Apple, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini tanıttı

Apple, yeni amiral gemisi cihazları olan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarını resmen tanıttı. Ixbt.com'un haberine göre, yeni nesil cihazlar gelişmiş teknolojik çözümler, AI yetenekleri ve önemli ölçüde iyileştirilmiş kamera sistemi sayesinde teknoloji pazarında büyük ilgi görüyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Akıllı telefonların dış görünüşündeki değişiklikler arasında dört yeni renk paleti yer alıyor. Bunlar arasında derin "Temnaya vishnya" (koyu vişne) tonundaki ana renk öne çıkıyor. Ayrıca müşterilere gümüş, siyah ve açık mavi renk seçenekleri sunulurken, önceki nesildeki parlak turuncu renk yeni seriden çıkarıldı. Ek olarak, Dynamic Island küçültüldü ve artık aynı anda üç uygulamaya ait bilgileri gösterme imkanı sunuyor.

Teknik özellikler ve performans

Amiral gemileri, daha gelişmiş 2 nm üretim süreciyle üretilen en yeni Apple A20 Pro işlemci ile donatıldı. Bu modern çipin, cihazın genel hızını ve enerji verimliliğini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Pil kapasitesi konusunda da ciddi iyileştirmeler mevcut: kablolu şarj ile sadece 15 dakikada akıllı telefonu yüzde 50 oranında şarj etmek mümkün, bu da kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Batarya kararlılığı açısından iPhone 18 Pro modeli, iPhone 17 Pro Max ile aynı seviyede çalışıyor. Verilere göre, Pro Max versiyonunda kesintisiz video oynatma süresi 45 saati buluyor. Genel olarak Apple, küçük modelde 24 saate, büyük modelde ise 30 saate kadar pil ömrü vaat ediyor. Ayrıca cihazlarda verimli bir soğutma sistemi de bulunuyor.

Yapay zeka ve yeni nesil kamera

Bu tanıtımda Apple, AI teknolojilerine odaklandı. Güncellenen Siri sesli asistanı, daha doğal iletişim kurma ve karmaşık çok adımlı işlemleri gerçekleştirme gibi genişletilmiş AI yeteneklerine kavuştu. Bu çözümün, Apple'ın Google ve OpenAI gibi ana rakiplerine karşı mücadelesinde önemli bir araç haline gelmesi bekleniyor. Ancak ne yazık ki, Rusça dil desteği henüz mevcut değil.

Kamera yetenekleri de tamamen yeni bir seviyeye taşındı. Ana 48 MP kamerada ilk kez değişken diyafram özelliği yer aldı. Bu, kullanıcının sensöre düşen ışık miktarını ve arka plan bulanıklığını doğrudan ayarlamasına olanak tanıyor. Profesyonel düzeydeki bu kontrol, standart akıllı telefonlardan ziyade özel kameralara daha yakın bir deneyim sunuyor ve çekilen fotoğrafların daha sonra çeşitli parametreler üzerinden düzenlenmesine imkan veriyor.

Yeni nesil amiral gemilerinin başlangıç fiyatları sırasıyla 1200 ve 1300 ABD doları olarak belirlendi. Müşteriler ayrıca 2 TB'a kadar dahili depolama alanına sahip versiyonları da tercih edebilecekler.