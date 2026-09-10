İslam Makhachev neden UFC'de üçüncü kemeri kazanamaz?

Dünya karma dövüş sanatları (MMA) dünyasında UFC tarihindeki en büyük sansasyonlardan biri, iki sıklet şampiyonluğu İslam Makhachev'in üçüncü sıklette de şampiyonluk kemerini kazanma ihtimali hararetli tartışmalara yol açıyor. Hafif ve velter sıkletleri fethederek organizasyonun mutlak yıldızı haline gelen Dağıstanlı dövüşçünün şimdi orta sıklete (84 kg'a kadar) yükselme planı kamuoyunun dikkatini çekiyor. Ancak UFC'nin yenilmez güreş yıldızı, Amerikalı yetenekli dövüşçü Bo Nickal, bu sansasyonel fikre sert bir şekilde karşı çıkarak Makhachev için bu adımın kesinlikle gerçekçi olmadığını açıkça belirtti. Peki, Amerikalı dövüşçü neden Makhachev'in şansını sorguladı, orta sıkletteki gerçek fiziksel fark nedir ve İslam'ın MMA'deki istatistikleri buna yeterli mi? Makalenin sonunda ise asıl merak konusu olan kilo verme anatomisi ve Makhachev'in gelecekteki tarihi planlarına dair tüm detayları ilginize sunuyoruz.

«Sıkletler öylesine icat edilmedi»: Bo Nickal'dan sert açıklama

Ünlü Amerikalı dövüşçü Bo Nickal, orta sıkletin kendine has özelliklerine dikkat çekerek İslam'ın şansını sert bir şekilde değerlendirdi:

Fiziksel boyutlardaki devasa fark: Nickal'ın belirttiğine göre, hafif ve velter sıklet ile orta sıklet arasındaki fark çok büyüktür ve bu sadece birkaç kilogramlık bir değişim değildir;

98 kilogramlık devler: Orta sıklette (84 kg sınırında) dövüşen sporcuların günlük hayattaki ağırlıkları yaklaşık 98 kilogramı bulmaktadır ve bu devasa ağırlıktan su atarak sıkletlerine inerler;

Oktagondaki güç farkı: Bo Nickal'a göre, böylesine büyük bir doğal ağırlığa ve fiziksel baskıya karşı 70-77 kg sıkletlerinden yükselen bir sporcunun dövüşmesi imkansız derecede zordur.

«Hayır, sıkletler arasındaki fark çok büyük. Orta sıklet dövüşçüleri yaklaşık 98 kg'dan iniyorlar. Bu çok fazla. Sıkletler öylesine icat edilmedi», dedi Bo Nickal.

İslam Makhachev'in UFC'deki eşsiz hakimiyeti

Üçüncü kemer hakkındaki konuşmalar boşuna çıkmadı; Dağıstanlı dövüşçü çoktan divizyonları titretmeye başladı:

2010'dan beri profesyonel sahnede: 34 yaşındaki İslam Makhachev, MMA kuralları çerçevesinde 15 yılı aşkın süredir düzenli olarak ustalığını sergilemektedir;

UFC'deki tarihi yürüyüş: Organizasyonda 2015 yılında çıkış yapan sporcu, 2022'de hafif sıklette (70 kg'a kadar) UFC şampiyonu oldu ve bu kemerini 4 kez başarıyla savundu;

İkinci kemer ve iki sıklet şampiyonluğu: 2025 yılında velter sıklette de şampiyonluk kürsüsüne çıkarak, organizasyon tarihindeki sayılı «çift şampiyonlar» (double champion) arasına girdi.

Üçüncü kemer senaryosunun gerçeği

Birçok dövüş tutkunu ve MMA uzmanını ilgilendiren en önemli soru; İslam Makhachev gerçekten orta sıklet şampiyonu olup UFC tarihindeki ilk «üç sıklet şampiyonu» olabilir mi? En önemli sonuç şudur ki, Bo Nickal'ın endişesi ve olgusal analizi tamamen haklı: Orta sıklet dövüşçüleri maç öncesi toparlanma sürecinde 93-98 kilogramlık gerçek ağır sıklet görünümüne kavuşuyorlar. İslam Makhachev'in tekniği, yer dövüşündeki ustalığı ve dövüş felsefesi üst düzey olsa da, 84 kg'daki dövüşçülerin fiziksel darbe gücü ve klinçteki ağırlığı, onun güreş odaklı stilini zayıflatabilir. Ancak Makhachev ve antrenör ekibinin imkansız görünen engelleri defalarca aştığını göz önünde bulundurursak, İslam özel bir kilo alma kampı ile sahaya çıkarsa, bu tarihi mücadelenin MMA tarihindeki en sansasyonel karşılaşma olacağı şüphesizdir.

Sizce Bo Nickal'ın fikirleri doğru mu? İslam Makhachev orta sıklette 98 kilogramdan düşen devlere karşı dayanabilir mi, yoksa üstün tekniği her türlü ağırlığı yenmeye muktedir mi? Dağıstanlı şampiyon üçüncü kemer için risk almalı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin ve MMA dünyasındaki bu hararetli tartışma analizini yakınlarınızla ve dövüş sanatları tutkunlarıyla paylaşın!