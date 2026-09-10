Özbek boksunda büyük yankı: Bahodir Jalolov IBF sıralamasında Fury ve Wilder'ı geride bıraktı

·8·Spor
Özbek boksunda büyük yankı: Bahodir Jalolov IBF sıralamasında Fury ve Wilder'ı geride bıraktı

Dünya profesyonel boks dünyasının en prestijli kuruluşlarından biri olan Uluslararası Boks Federasyonu (IBF), ağır sıklet kategorisindeki güncellenmiş Eylül ayı sıralamasını resmen açıkladı. Bu liste, Özbekistanlı spor tutkunları için büyük bir gurur kaynağı oldu: iki kez Olimpiyat şampiyonu Bahodir Jalolov, dünyanın en güçlü boksörleri listesinde bir anda iki basamak yükselerek ilk dörde girdi. «Big Uzbek», arkasında Tyson Fury ve Deontay Wilder gibi gezegenin en ünlü efsanelerini bırakarak şampiyonluk maçına çok yaklaştı. Peki, IBF kemerinin şu anki şampiyonu kim, bir numaralı aday konumunda kim var ve Bahodir Jalolov'un unvan maçı şansı nedir? Makalenin sonunda ise asıl merak edilen konu olan IBF ağır sıklet resmi TOP-15 tablosu ve şampiyonluk kemeri etrafındaki senaryolarla ilgili tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

«Big Uzbek»in hızlı yükselişi: 6. sıradan 4. sıraya!

Özbekistanlı boksörün güncellenmiş sıralamadaki yükselişi şu önemli noktaları gösteriyor:

  • İki basamaklı yükseliş: Geçtiğimiz ay IBF sıralamasında 6. sırada yer alan Bahodir Jalolov, kuruluşun Eylül ayı için yayınladığı yeni listede onurlu bir şekilde 4. sıraya yükseldi;

  • Efsaneleri geride bıraktı: Jalolov, arkasında İngiliz boks yıldızı Tyson Fury (5. sıra) ve Amerikalı nakavtçı Deontay Wilder'ı (6. sıra) bırakmayı başardı;

  • Anthony Joshua ile yan yana: Jalolov'un hemen önünde, 3. sırada eski birleşik dünya şampiyonu İngiliz boksör Anthony Joshua yer alırken, 2. sıra kuruluş kuralları gereği geçici olarak boş bırakılmıştır (NOT RATED).

Uluslararası boks uzmanları, «Bahodir Jalolov'un IBF sıralamasında ilk dörde girmesi, onun yakın zamanda tam teşekküllü dünya şampiyonluk kemeri için eleme veya resmi zorunlu adaylık statüsüne yükselmesinin önünü açıyor» değerlendirmesinde bulunuyor.

Sıkletteki durum: Hrgovic'in şampiyonluğu ve Sanchez'in statüsü

Ağır sıklette şampiyonluk kemeri etrafındaki mücadele giderek kızışıyor:

  • Yeni dünya şampiyonu: Daha önce Hırvat boksör Filip Hrgovic, Büyük Britanya'nın yenilmez kabul edilen genç yıldızı Moses Itauma'ya karşı zorlu bir maçı kazanarak IBF Dünya Şampiyonu (CH) unvanını elde etmişti;

  • Bir numaralı aday: Şu anda bu kemer için resmi zorunlu aday olarak Kübalı yetenekli dövüşçü Frank Sanchez (1. sıra) kaydedilmiştir;

  • Şampiyonluk hattı: Bahodir Jalolov'un 4. sıraya yükselmesi, onun Sanchez ve Joshua'dan sonraki ana eleme maçlarına en yakın aday olduğunu açıkça gösteriyor.

IBF ağır sıklet resmi TOP-15 sıralaması

Uluslararası Boks Federasyonu tarafından onaylanan resmi tablo şu şekildedir:

Sıra

Boksör

Ülke

CH

Filip Hrgovic (Şampiyon)

Hırvatistan

#1

Frank Sanchez (Zorunlu aday)

Küba

#2

Derecelendirilmemiş (NOT RATED)

#3

Anthony Joshua

Büyük Britanya

#4

Bahodir Jalolov

Özbekistan

#5

Tyson Fury

Büyük Britanya

#6

Deontay Wilder

ABD

#7

Moses Itauma

Büyük Britanya

#8

Richard Riakporhe

Büyük Britanya

#9

Richard Torrez Jr.

ABD

#10

Justis Huni

Avustralya

#11

Efe Ajagba

Nijerya

#12

Jarrell Miller

ABD

#13

Guido Vianello

İtalya

#14

Petar Milas

Hırvatistan

#15

Teremoana Teremoana

Avustralya

Bahodir Jalolov'un şampiyonluk şansı

Pek çok Özbek hayranı ve spor uzmanını ilgilendiren en önemli konu, Bahodir Jalolov'un şampiyonluk kemeri için ne zaman dövüşebileceğidir. En önemli sonuç şudur, 2. sıranın boş kaldığı ve 1. sıradaki Frank Sanchez'in şampiyon Filip Hrgovic ile zorunlu savunma maçına hazırlandığı bir dönemde, Anthony Joshua ve Bahodir Jalolov bir sonraki zorunlu eleme maçının ana adayları olabilirler. Joshua başka yönleri tercih ederse veya planlarını değiştirirse, kuruluş yönetmeliğine göre Jalolov'a doğrudan final şampiyonluk eleme maçına katılma hakkı verilecektir. Özbekistanlı boksörün 4. sıraya sağlam bir şekilde yerleşmesi, profesyonel ringdeki kariyerinde mutlak dünya şampiyonluğuna çok az mesafe kaldığını kanıtlıyor.

Sizce Bahodir Jalolov, IBF kemeri için Filip Hrgovic veya Frank Sanchez'i nakavt edebilir mi? Bahodir Jalolov ile Anthony Joshua arasında bir eleme maçı düzenlenirse sizce kim kazanır? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek sporunun profesyonel ringdeki bu büyük başarısını sevdiklerinizle ve boks hayranlarıyla paylaşın!

Bahodir JalolovIBFсупер оғирBoksТайсон ФьюриФилип ХрговичЧемпионлик
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Usyk'ten Fury'ye yanıt: «Peşindeyim dostum»Usyk'ten Fury'ye yanıt: «Peşindeyim dostum»Bugün, 07:12Özbek boksör Almanya'da rakibini ilk rauntta nakavt ettiÖzbek boksör Almanya'da rakibini ilk rauntta nakavt ettiBugün, 07:049 gollü gerilim: Chelsea, Leeds karşısında 6-3 kazandı9 gollü gerilim: Chelsea, Leeds karşısında 6-3 kazandıBugün, 06:57Islom Ismoilov, Surxon ile yaşanan dünkü dramanın ardından konuştuIslom Ismoilov, Surxon ile yaşanan dünkü dramanın ardından konuştuBugün, 06:51Dünkü mağlubiyet sonrası Mirjalol Qosimov: "VAR çizgisini arkadan çizdiler, çok utanç verici!"Dünkü mağlubiyet sonrası Mirjalol Qosimov: "VAR çizgisini arkadan çizdiler, çok utanç verici!"Bugün, 06:49Tarih yeniden yazılıyor: Cristiano Ronaldo kariyerindeki 979. golünü attı!Tarih yeniden yazılıyor: Cristiano Ronaldo kariyerindeki 979. golünü attı!Bugün, 06:45
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti