Usyk'ten Fury'ye yanıt: «Peşindeyim dostum»

Oleksandr Usyk ve Tyson Fury arasındaki rekabet yeniden alevlendi. Eski mutlak dünya şampiyonu, İngiliz rakibinin üçüncü bir maç yapma çağrısına yanıt verdi.

Usyk, X sosyal medya hesabında yayınladığı videoda Fury'ye kısa ama anlamlı bir mesaj gönderdi:

«Hey Tyson, peşindeyim dostum.»

Bu yanıt, boks dünyasında iki ağır sıklet yıldızı arasındaki rekabetin devam edebileceğine dair tartışmaları alevlendirdi.

Fury çağırdı, Usyk yanıt verdi

Son günlerde Tyson Fury Usyk ile bir kez daha ringe çıkma isteğini dile getirmişti.

Şimdi ise Ukraynalı boksörün cevabı belli oldu.

Usyk'in sosyal medyadaki kısa video mesajı, onun da olası bir üçlemeye (trilogy) karşı olmadığını gösterdi.

Böylece, henüz resmi bir sözleşme veya maç tarihi olmasa da, her iki tarafın da üçüncü maça ilgi duyduğu görülüyor.

Usyk ve Fury kaç kez karşılaştı?

İki boksör arasındaki ilk iki maç, ağır sıklet tarihinde özel bir yere sahip oldu.

İlk karşılaşmada Usyk galip gelerek Fury'yi puan farkıyla mağlup etti. Bu maç, Ukraynalı boksöre mutlak dünya şampiyonu unvanını getiren en önemli zaferlerden biriydi.

Rövanşta ise Fury bir kez daha Usyk'in karşısına çıktı. Bu maçta da Ukraynalı boksör, hakem kararıyla galip geldi.

Sonuç olarak, Usyk ve Fury arasındaki iki maç da Ukraynalı sporcunun zaferiyle sonuçlandı.

Üçleme neden bu kadar büyük ilgi görüyor?

Genellikle iki elit boksör arasındaki rekabette, iki maçtan sonra kimin üstün olduğu belirlenebilir.

Ancak Usyk-Fury rekabetinde her maç büyük bir spor olayına dönüştü.

Bunun birkaç nedeni var:

her iki boksör de kendi nesillerinin en popüler ağır sıklet temsilcileri;

aralarındaki ilk iki maç büyük ilgi uyandırdı;

Fury, Usyk'e karşı kazanmak için bir şans daha elde etmek istiyor;

Usyk ise rekabeti kendi şartlarına göre sürdürme imkanına sahip.

Bu nedenle üçüncü bir maç düzenlenirse, sadece boks hayranlarının değil, geniş bir spor kitlesinin de ilgi odağı olacaktır.

«Peşindeyim»

Usyk'in mesajındaki kısa cümle, hayranlar için özel bir sinyal oldu.

Boksta büyük maçlar genellikle resmi sözleşme imzalanmadan çok önce başlar. Boksörlerin röportajları, sosyal medya paylaşımları ve birbirlerine yaptıkları çağrılar, olası bir maça olan ilgiyi daha da artırır.

Usyk'in «Peşindeyim dostum» cevabı da bu rekabet ortamını daha da güçlendirdi.

Ancak şu an önemli bir nokta var

Hayranlar üçüncü maçı beklese de, Usyk-Fury üçlemesi henüz resmen onaylanmadı.

Maçın gerçekleşmesi için taraflar arasında anlaşmaya varılması, sözleşme imzalanması ve diğer organizasyonel konuların çözülmesi gerekiyor.

Bu yüzden şimdilik «Usyk ve Fury üçüncü kez karşılaşacak» demek yerine, her iki boksörün de üçlemeye ilgi duyduğunusöylemek daha doğru olur.

Üçleme boks tarihinde nasıl bir yer edinebilir?

Eğer maç gerçekleşirse, Usyk-Fury üçlemesi son yılların en büyük boks olaylarından biri olabilir.

Çünkü bu sıradan bir üçüncü maç değil.

Bu, iki ağır sıklet yıldızı arasındaki rekabete son noktayı koyma fırsatı olacak.

Fury, Usyk'i yenerek rekabetteki ilk galibiyetini almaya mı çalışacak? Yoksa Usyk üçüncü maçta da üstünlüğünü kanıtlayıp İngiliz rakibine karşı seriyi 3-0 mı bitirecek?

Şimdilik bu soruların cevabı yok.

Ancak Usyk'in son mesajından sonra bir şey kesin: Fury çağırdı, Usyk yanıt verdi. Şimdi sıra anlaşmada.