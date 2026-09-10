Özbek boksör Almanya'da rakibini ilk rauntta nakavt etti

·24·Spor
Özbek boksör Almanya'da rakibini ilk rauntta nakavt etti

Özbek boksör Jasurbek Yo‘ldoshev profesyonel ringde bir başka güven verici galibiyete daha imza attı. 23 yaşındaki sporcumuz Almanya'da düzenlenen boks gecesinde Amerikalı rakibini daha ilk rauntta nakavt etti.

2023 Dünya Şampiyonası katılımcısı olan Jasurbek Yo‘ldoshev, Ludwigshafen şehrinde düzenlenen profesyonel boks gecesinde yarı ağır sıklette ringe çıktı.

Rakibi Amerikalı Jacob Miller oldu.

Maç 6 raunt üzerinden planlanmıştı

Yo‘ldoshev — Miller maçı yarı ağır sıklette 6 raunt olarak planlanmıştı.

Ancak maçın belirlenen mesafeye kadar sürmesine gerek kalmadı.

Sporcumuz daha ilk rauntta rakibine öldürücü darbeyi indirerek karşılaşmayı nakavtla noktaladı.

Böylece Jasurbek profesyonel bokstaki bir sonraki galibiyetini oldukça etkileyici bir şekilde tescilledi.

4 maç — 4 galibiyet

Bu sonuç, Jasurbek Yo‘ldoshev'in profesyonel kariyerindeki dördüncü maçındaki dördüncü galibiyeti oldu.

En dikkat çekici olanı ise 23 yaşındaki boksörün profesyonel ringde henüz mağlubiyet yüzü görmemiş olmasıdır.

Yo‘ldoshev'in karnesi:

Gösterge

Sonuç

Profesyonel maçlar

4

Galibiyetler

4

Mağlubiyetler

0

Nakavt

1

Bu galibiyet, Özbek boksörün profesyonel ringdeki ilk adımlarının başarıyla ilerlediğini gösterdi.

Dünya Şampiyonasından profesyonel ringe

Jasurbek Yo‘ldoshev, Özbek boks okulundan yetişen yetenekli sporculardan biridir.

2023 yılında Dünya Şampiyonasına katıldı ve şimdi profesyonel boksta adını duyurmaya çalışıyor.

Profesyonel ringdeki her maç tecrübesini artırıyor ve üst düzey rakiplerle mücadele etmeye olan hazırlığını güçlendiriyor.

Almanya'daki maçta ise Yo‘ldoshev yeteneklerini bir kez daha sergiledi.

Özbek boksunun bir başka temsilcisi yoluna devam ediyor

Özbek boks okulu, uluslararası arenada birçok üst düzey sporcu yetiştirmiştir.

Olimpiyat ve dünya şampiyonlarıyla tanınan Özbek boksunun profesyonel ringlerinde de yeni nesil temsilciler giderek daha fazla boy gösteriyor.

Jasurbek Yo‘ldoshev'in 4 maçta 4 galibiyetten oluşan başlangıç performansı, profesyonel kariyerine olan ilgiyi doğal olarak artırıyor.

Özellikle sonraki maçların hangi rakiplere karşı olacağı ve boksörün yarı ağır sıkletteki yolculuğunun nasıl devam edeceği hayranlar için merak konusu.

Sıradaki adım ne olacak?

Yo‘ldoshev için Almanya'daki galibiyet, profesyonel kariyerinde önemli bir aşama oldu.

İlk raunttaki nakavt, onun teknik ve fiziksel kapasitesini ortaya koyarken, sonraki maçlarda rakiplerin seviyesi de yükselebilir.

Şimdilik rakamlar Jasurbek'ten yana: 4 maç, 4 galibiyet ve profesyonel ringde yenilgisiz seri.

23 yaşındaki Özbek boksörün sonraki maçları, büyük profesyonel hedeflere ne kadar hızlı ilerleyebileceğini gösterecek.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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