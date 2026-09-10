Islom Ismoilov, Surxon ile yaşanan dünkü dramanın ardından konuştu

Özbekistan Süper Ligi 21. haftasında puan durumu lideri Fergana temsilcisi Neftchi, kendi sahasında Termez ekibi Surxon'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Ancak karşılaşma ev sahibi ekip için beklenenden çok daha zorlu ve gergin geçti: 2-0'lık üstünlüğün ardından Fergana ekibi büyük bir baskı altına girdi ve rakibinin güçlü direnişiyle karşılaştı. Maçın ardından Neftchi Teknik Direktörü Islom Ismoilov basın toplantısına katılarak takımın neden zorlandığı, ilk golün sahibi Vladimir Yovovich'in sakatlığı ve kulübe yeni katılan Brezilyalı lejyonerlerin durumu hakkındaki soruları yanıtladı. Peki, Neftchi neden beşli savunma kurgusuna geçti, yeni lejyonerlere ilk 11 garantisi verildi mi ve Ismoilov saha zeminini bahane etti mi? Yazının sonunda ise ana merak konusu olan AFC Şampiyonlar Ligi (ACL) öncesi teknik heyetin belirlediği rekabet prensibi ve takımın genel değerlendirmesi hakkındaki tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Surxon'un azmi ve baskı altındaki hatalar

Islom Ismoilov, rakibinin genç olmasına rağmen son derece ciddi bir mücadele ortaya koyduğunu kabul etti:

Rakibin gücü ve liderler için yarattığı tehlike: Teknik direktör, Surxon'un önceki maçlarının analiz edildiğini, onların Paxtakor'danpuan aldığını ve Namangan'da Navbahor'u da oldukça zorladığını vurguladı;

2-0 sonrası psikolojik baskı: Maçta 2-0 önde olan Fergana ekibi, ikinci yarının başında gol yiyince skoru koruma baskısı nedeniyle hatalar yaptı ve oyunun temposunu kaybetti;

Saha zemini için bahane yok: Saha kalitesiyle ilgili soruya teknik direktör net bir cevap verdi: «Her iki takım da aynı sahada oynadı. Saha zeminini bahane etmeye kesinlikle hakkımız yok.»

«Yine de istediğimiz oyunu sergileyemedik. Aslında maça kötü başlamamıştık ancak hatalarımız yüzünden öğrencilerimizde gereksiz bir baskı oluştu. Buna rağmen çocuklar sonuna kadar savaştı ve zor bir galibiyet aldılar,» dedi Islom Ismoilov.

Yovovich'in durumu ve beşli savunma taktiği

Teknik direktör basın toplantısında kadro değişiklikleri ve sakatlıklar hakkında önemli bilgiler paylaştı:

Vladimir Yovovich'in sorunu: Maçta skoru açan Karadağlı orta saha oyuncusu, devre arasına doğru sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı; Ismoilov'un belirttiğine göre oyuncuda kas çekmesi gözlemlendi ve kesin teşhis tıbbi kontrollerden sonra belli olacak;

Savunma kurgusu: Maçın sonunda 5 savunmacıyla oynanması bir sonraki maçın planı değil, Abror Ismoilov'un yorgunluğu ve yedek kulübesinden Anvar Gofurov'a oyun pratiği kazandırmak amacıyla yapılmış zorunlu bir karardı.

ACL öncesi yeni Brezilyalılara konulan katı şartlar

Pek çok Ferganalı taraftarı ve spor uzmanını ilgilendiren en önemli konu, ACL maçları öncesi Neftchi kadrosuna katılan iki yeni Brezilyalı lejyonerin takıma ne kadar çabuk uyum sağlayacağı ve onlara ilk 11'de yer verilip verilmeyeceğidir. En önemli sonuç şudur ki, Islom Ismoilov Brezilyalılara hiçbir ayrıcalık tanınmayacağını, takımda kimseye yer garantisi verilmediğini kesin bir dille ifade etti. Bir süre takım antrenmanlarından ayrı kalıp sadece bireysel çalıştıkları için teknik heyet onları özel bir planla takım oyununa adapte edecek. Ismoilov'un vurguladığına göre, ismi veya statüsü ne olursa olsun, sadece antrenmanlarda dürüstçe çalışıp iç rekabette kazanan futbolcu sahaya çıkacak. Böyle sağlıklı bir ortam, Neftchi'nin hem Süper Lig'de hem de ACL'de yüksek hedefler için savaşmasına yardımcı olacaktır.

Sizce Neftchi, Surxon maçındaki hatalardan doğru dersleri çıkarıp yaklaşan ACL maçlarında güven veren bir oyun sergileyebilecek mi? Yeni katılan Brezilyalı lejyonerler takımın hücum hattını güçlendirebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Neftchi'nin şampiyonluk yolundaki bu önemli analizini sevdiklerinizle ve futbolseverlerle paylaşın!