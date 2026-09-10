9 gollü gerilim: Chelsea, Leeds karşısında 6-3 kazandı

İngiltere Lig Kupası 3. turu, futbolseverlere gerçek bir gol düellosu ve bu sezonun en verimli maçlarından birini sundu. Londra'daki Stamford Bridge'de Chelsea, ezeli rakiplerinden Leeds'i ağırladı. Maçın başında geriye düşen 'Maviler', ikinci yarıda taraftarları büyüleyen bir hücum performansı sergileyerek sahadan 6-3'lük fantastik bir galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör Xabi Alonso'nun devre arasında yaptığı radikal değişiklikler maçın kaderini tamamen değiştirdi. Peki, Londra akşamındaki bu gol festivalinde kimler duble yaptı, yedekten gelen hangi yıldızlar maçın kahramanı oldu ve takımlar sahaya hangi kadrolarla çıktı? Makalenin sonunda, dokuz golün atıldığı bu mücadelenin resmi raporu ve Chelsea'nin kupadaki yeni hedefleri hakkındaki tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Hızlı goller ve Leeds'in beklenmedik baskısı

Maçın ilk yarısı ve ikinci yarının başı, konuk ekibin oldukça aktif oyunuyla başladı:

Leeds'in erken golleri: Karşılaşmanın 23. dakikasında Muharemovich skoru açarak konuk ekibi öne geçirirken, devre arasından hemen sonra 48. dakikada Brenden Aaronson farkı ikiye çıkardı;

Calvert-Lewin'in tehdidi: Konuk ekipte 75. dakikada oyuna giren Dominic Calvert-Lewin de golünü atarak skoru 4-3'e getirdi;

Konuk ekibin aktifliği: Leeds pres konusunda iyi iş çıkardı ancak ikinci yarıda ev sahibinin üst düzey hücumcularını durdurmaya gücü yetmedi.

Maç analizlerinde, 'Böyle maçlar taraftarlara gerçek bir zevk veriyor. Zor bir duruma düştük ancak ikinci yarıdaki karakter ve değişiklikler bize farklı galibiyeti getirdi' ifadeleri öne çıktı.

Alonso'nun 4 değişikliği ve Cole Palmer fenomeni

Maçın kaderi tam olarak devre arasından sonraki dakikalarda değişti:

Devre arasında keskin dönüş: Teknik direktör ikinci yarı başında dört oyuncu değişikliği yaparak Cole Palmer, Pedro Neto, Reece James ve Morgan Rogers'ı sahaya sürdü;

Palmer'dan 3 dakikada duble: 52. dakikada penaltıyı soğukkanlılıkla gole çeviren Palmer, sadece 3 dakika sonra 55. dakikada bir gol daha atarak Chelsea'yi öne geçirdi;

Pedro Neto ve Valentin Barco: 60. dakikada Neto skoru artırırken, 80. dakikada Arjantinli Barco şık bir vuruşla golünü attı;

Danny Welbeck'in dublesi: Tecrübeli forvet Danny Welbeck, 65. dakikada ve uzatma dakikalarında (90+4) rakip fileleri havalandırarak maçın son noktasını koydu.

Maçın tam resmi raporu

Futbolseverlerin merak ettiği en önemli konu, bu gol dolu gerilimden sonra İngiltere Lig Kupası'nda hangi takımın yoluna devam edeceği ve maçın tam protokolüdür. En önemli sonuç şudur ki, kendi sahasında 6-3'lük görkemli bir galibiyet alan Chelsea takımı Lig Kupası'nda bir üst tura resmen yükseldi.

Sahaya çıkan takımların kadroları ve gol raporu şu şekildedir:

İngiltere Lig Kupası. 3. Tur Chelsea – Leeds 6:3 Goller: Palmer (52 penaltı, 55), Neto (60), Welbeck (65, 90+4), Barco (80) — Muharemovich (23), Aaronson (48), Calvert-Lewin (75). Chelsea: Penders, Acheampong, Lacroix, Colwill (Fofana, 76), Chavarria, Gusto (Rogers, 46), Barco, Estevao (Neto, 46), Bynoe-Gittens (Palmer, 46), Watson (James, 46), Welbeck. Leeds: Setterer, Justin, Muharemovich, Bijol, Barr, Ampadu, Longstaff (Tanaka, 67), James (Stach, 66), Aaronson (Okafor, 67), Wilson, Nmecha (Calvert-Lewin, 66).

Sizce Chelsea'nin hücum hattındaki bu verimlilik ve yedek oyuncuların maçın kaderini değiştirmesi, kulübe bu sezon İngiltere Lig Kupası şampiyonluğunu getirebilir mi? 3 gol yiyen savunmadaki hatalar daha büyük rakiplere karşı pahalıya mal olmaz mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve İngiliz futbolundaki bu 9 gollü şok edici karşılaşmanın analizini futbolsever dostlarınızla paylaşın!