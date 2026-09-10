Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 tanıtıldı

Apple, yeni akıllı saatleri Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra 4 modellerini resmen tanıttı. Ixbt.com'a göre, cihazlar dış görünüş olarak öncekilere benzese de donanım platformları, AI yetenekleri ve sağlık izleme fonksiyonları kökten yenilendi. En önemlisi, bu kapsamlı güncellemelere rağmen cihazların başlangıç fiyatları değişmedi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni nesil akıllı saatlerin dikkat çeken en önemli özelliklerinden biri, kalp fonksiyonu izleme sisteminin tamamen yeniden tasarlanmış olmasıdır. Cihazlar, geliştirilmiş EKG kayıt fonksiyonu ve yeni bir kalp ritmi sensörü ile donatıldı. Artık kullanıcının nabzını her beş saniyede bir, yani eskiye kıyasla 60 kat daha yüksek bir frekansta ölçme imkanı sağlandı. Ayrıca, kalp ritmi değişkenliği iki saatte bir değil, her beş dakikada bir kaydediliyor.

Sağlık ve AI entegrasyonu

Cihazın yazılımı da önemli ölçüde zenginleştirildi. Apple, Health uygulamasını tamamen güncelleyerek onu daha mükemmel bir analiz aracı haline getirdi. Uygulama artık kullanıcı durumunu daha derinlemesine inceleyerek tüm göstergeleri AI tarafından oluşturulan açıklamalarla zenginleştiriyor. Üstelik egzersiz sırasında gerçek zamanlı olarak adım adım tavsiyeler veren yeni fonksiyonlar da eklendi.

Bir diğer önemli inovasyon ise Audio Intelligence sistemidir. Bu fonksiyon, saatteki yerleşik mikrofonları AI algoritmalarıyla birleştirerek işitme engelli kullanıcıların kapı zili veya alarm gibi önemli çevresel sesleri algılamasına yardımcı oluyor. Sistem ayrıca, son 15 saniyelik konuşma metnini hızlıca kaydetmek için metne dönüştürebiliyor. Daha uzun konuşmalar kaydedildikten sonra ise AI, bunların kısa bir özetini otomatik olarak hazırlıyor.

Apple, ses kayıtlarının saklanmadığını ve şirketin seslere doğrudan erişim hakkı olmadığını vurguluyor. Audio Intelligence fonksiyonunun 2026 yılının sonlarına doğru beta sürümü olarak piyasaya sürülmesi ve başlangıçta sadece İngilizce dilinde çalışması planlanıyor.

Teknik özellikler ve fiyatlar

Tüm gelişmiş özelliklerin kararlı çalışması, A20 Pro teknolojileri temelinde geliştirilen ARM mimarili Apple S11 işlemcisine emanet edildi. Bu çip; iki enerji tasarruflu hesaplama çekirdeği, tek çekirdekli bir GPU ve dört çekirdekli bir AI hızlandırıcı içeriyor.

Watch Series 12 serisi için Apple, beyaz ve mavi seramik kasalı premium versiyonlar hazırladı. Watch Ultra 4 modeli ise geleneksel olarak otonomiye odaklanarak tek şarjla iki günden fazla çalışma süresi sunuyor. Piyasa fiyatlarına göre Apple Watch Series 12 modeli 400 ABD dolarından, Watch Ultra 4 ise 800 ABD dolarından başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.