Apple nihayet tarihi bir adım attı: İlk katlanabilir iPhone Duo tanıtıldı

Apple, yıllardır beklenen adımı nihayet attı. Şirket, ilk kez katlanabilir iPhone modelini resmen tanıttı. iPhone Duo adıyla tanıtılan cihaz, kapalıyken normal bir akıllı telefona benziyor ancak açıldığında 7,6 inçlik devasa bir ekrana dönüşüyor.

Cihazın başlangıç fiyatı $1,999olarak belirlenirken, ön siparişler 16 Ekim'de başlayacak ve resmi satışlar 23 Ekim'den itibaren gerçekleştirilecek.

Bu, Apple için sıradan bir yeni model değil. iPhone Duo, şirketin katlanabilir akıllı telefon pazarına ilk ciddi girişi olup, Apple'ın akıllı telefon tasarımındaki en büyük değişimlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Apple nihayet «katlandı»: iPhone Duo nasıl görünüyor?

iPhone Duo, bir kitap gibi yatay olarak açılıyor. Kapalı durumda cihaz 5,4 inçlik dış ekranasahip.

Telefon açıldığında ise kullanıcının hizmetine 7,6 inçlik iç ekran sunuluyor. Apple, bu ekranı iPhone tarihindeki en büyük ekran olarak tanımlıyor.

İlginç olan ise Apple'ın iki ekrandaki görüntü oranını birbirine uyumlu hale getirmiş olması. Bu sayede cihaz açıldığında içerik keskin bir şekilde değişmiyor, aksine daha geniş alana uyum sağlıyor.

Bu yaklaşım, akıllı telefonu aynı anda hem telefon, hem küçük bir tablet hem de bir iş aracı olarak kullanma imkanını genişletiyor.

Ön kamera da değişti

iPhone Duo tasarımındaki en ilginç noktalardan biri iç kamera çözümü.

Apple, iç ekrandaki selfie kamerasını ekranın altına yerleştirdi. Böylece 7,6 inçlik büyük ekranda geleneksel kamera için görünür bir çentiğe ihtiyaç kalmadı.

Şirket, katlanma mekanizması ile ekran arasındaki çizgiyi de mümkün olduğunca görünmez kılmaya çalıştı. Apple, özel bir menteşe yapısı kullandı.

Gövdesi titanyum: Apple neden bu malzemeyi seçti?

iPhone Duo gövdesinde 5. sınıf titanyum kullanıldı.

Apple'ın resmi verilerine göre cihaz, titanyum gövde ile üretildi ve ayna gibi parlatılmış bir yüzeye sahip.

Şirket, katlanabilir akıllı telefon için sadece dış görünüme değil, dayanıklılığa da büyük önem verdi.

Cihazın ayrıca IP68 seviyesinde su ve toz korumasına sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.

24 saatlik pil ömrü ve 20 dakikada %50 şarj

Katlanabilir akıllı telefonlarda en büyük sorulardan biri pildir.

Apple, iPhone Duo'yu çift ekranlı yapısına rağmen gün boyu çalışabilen bir cihaz olarak sunuyor. Şirket verilerine göre akıllı telefon, iki ekran kullanıldığında 24 saate kadar çalışabiliyor.

Cihazın yaklaşık 20 dakikada %50'ye kadar şarj olabildiği belirtiliyor. Reuters da Apple etkinliğinde 24 saatlik karma çift ekran kullanımı ve 20 dakikada %50'ye kadar hızlı şarj imkanının kaydedildiğini doğruluyor.

iPhone Duo'nun temel özellikleri

Özellik iPhone Duo Model iPhone Duo Dış ekran 5,4 inç İç ekran 7,6 inç Yapı Kitap gibi katlanır Gövde 5. sınıf titanyum İşlemci A20 Pro Pil 24 saate kadar Hızlı şarj 20 dakikada %50'ye kadar İşletim sistemi iOS 27 Fiyat $1,999'dan başlayan Ön sipariş 16 Ekim Satış başlangıcı 23 Ekim Renkler Star White, Night Sky

Apple'ın resmi verilerine göre iPhone Duo'nun iki ana rengi Star White ve Night Sky olarak adlandırılıyor.

A20 Pro ve yeni iOS 27: Büyük ekran için büyük imkanlar

iPhone Duo sadece katlanabilir gövdeyle sınırlı kalmıyor.

Cihaz, Apple'ın yeni A20 Pro çipi ile donatıldı. Şirket, iç ekran kullanımında çoklu görev (multitasking), oyunlar, video izleme ve aynı anda birden fazla görevi yerine getirmeye odaklanıyor.

iOS 27 de tam olarak bu formata göre uyarlandı. Büyük ekranda birden fazla uygulama ile çalışma, içeriği daha geniş görme ve ekran alanından verimli yararlanma imkanları genişletildi.

Bu özellik, iPhone Duo'yu sıradan bir akıllı telefondan ziyade cebe sığan küçük bir tabletkategorisine yaklaştırıyor.

En büyük soru: $1999'luk iPhone kimin için?

iPhone Duo'nun en çok tartışılan yönünün fiyatı olacağı kesin.

$1,999 Apple akıllı telefonları arasında bile oldukça yüksek bir fiyat olarak kabul ediliyor. Bu nedenle şirketin yeni cihazı kitlelere değil, ağırlıklı olarak premium segmente hitap ediyor.

Ayrıca, katlanabilir akıllı telefon pazarında Apple biraz geç kaldı. Samsung ve Huawei gibi şirketler bu segmentte birkaç yıldır rekabet ediyor.

Ancak Apple'ın geç girişi onun için bir dezavantaj değil, aksine bir avantaja dönüşebilir. Şirket, mevcut katlanabilir akıllı telefon deneyimlerini inceleyerek ekran, menteşe, yazılım ve ekosistemi birleştirerek pazara giriyor. Reuters analizinde de Apple'ın girişinin katlanabilir akıllı telefon pazarını popülerleştirebileceği vurgulanıyor.

Apple için yeni bir dönem mi başladı?

iPhone Duo'nun tanıtımı Apple için başka bir önemli noktaya daha sahip. Bu, şirketin yeni CEO'su John Ternus yönetimindeki ilk büyük tanıtım oldu. Bu anlamda katlanabilir iPhone sadece yeni bir ürün değil, aynı zamanda Apple'ın gelecekteki akıllı telefon stratejisinin bir sembolü olabilir.

Şirket, iPhone tasarımını ilk iPhone'dan sonraki en büyük değişimlerden biri seviyesine taşımaya çalışıyor.

En önemlisi ise Apple artık katlanabilir akıllı telefon pazarının bir gözlemcisi değil. Şirketin kendisi bu yarışa girdi.

Sonuç: Apple gecikti ama pazarı değiştirebilir

Samsung ve Huawei, katlanabilir akıllı telefon konseptini birkaç yıl önce halka sunmuştu. Apple ise bu teknoloji oldukça olgunlaştıktan sonra sahneye çıktı.

Sonuç olarak iPhone Duo:

5,4 inçlik dış ekran;

7,6 inçlik iç ekran;

titanyum gövde;

A20 Pro çipi;

iOS 27;

24 saate kadar pil;

hızlı şarj;

büyük ekranda çoklu görev;

$1,999 başlangıç fiyatı

ile Apple'ın yeni premium ürünü haline geldi.

16 Ekim'den itibaren siparişler alınacak, 23 Ekim'den itibaren ise iPhone Duo resmen satışa çıkacak.

Şimdi asıl soru şu: Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u sadece pahalı bir yeni cihaz olarak mı kalacak yoksa tüm akıllı telefon pazarında yeni bir standart mı belirleyecek?