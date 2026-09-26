Bobur Tagiyev Mangu 5 turnuvasını hakem kararıyla kazandı

Taşkent'teki Humo Arena'da düzenlenen Mangu 5 turnuvasında Özbek MMA dövüşçüsü Bobur Tagiyev bir galibiyet daha elde etti. Ganalı Juma Suman'a karşı üç raunt süren maçı tamamlayan Tagiyev, hakem kararıyla galip geldi.

MMA hayranlarının ilgiyle takip ettiği bu müsabakada her iki dövüşçü de belirlenen üç raundu tamamladı. Kazananı belirlemek için hakem kararına başvuruldu.

Galibiyet 29:27 skorla tescillendi

Maç sona erdikten sonra hakem puan kartları açıklandı.

Hakemlerin kararına göre Bobur Tagiyev 29:27 skorla galibiyet elde etti.

Böylece Özbekistan temsilcisi, Mangu 5 turnuvasında Ganalı dövüşçü Juma Suman karşısında önemli bir zafer kazandı.

Üç rauntluk maç sonuna kadar devam etti ve hakemler üstünlüğü Bobur Tagiyev'e verdi.

Taşkent'teki MMA gecesi devam ediyor

Mangu 5 turnuvası, Taşkent'teki Humo Arena'da gerçekleştiriliyor. Turnuva programında yerli ve yabancı dövüşçülerin katıldığı birçok MMA maçı yer alıyor.

Tagiyev'in Juma Suman'a karşı yaptığı maçın ardından turnuva kapsamındaki diğer heyecan verici karşılaşmalar devam ediyor.

Bobur Tagiyev için Mangu 5 kafesindeki bu maç galibiyetle sonuçlandı. Üç rauntluk çekişmeli mücadelenin ardından hakemlerin 29:27'lik kararı Özbekistan temsilcisinin lehine oldu.

Taşkent'teki turnuvada Özbek dövüşçülerin aldığı sonuçlar MMA hayranlarının odak noktasında.