Manchester City geçmiş şampiyonluklarından ve kupalarından mahrum bırakılmayacak mı

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin finansal kuralları ihlal ettiği kanıtlanmış olsa da, geçmiş yıllarda kazandığı tarihi kupalardan mahrum bırakılması pek olası görünmüyor. BBC Sport'un haberine göre, lig yönetimi ve rakip kulüpler arasında geçmiş sezonlardaki şampiyonlukların iptal edilmesi veya yeniden dağıtılması fikrine sıcak bakılmıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere futbol dünyası, Manchester City kulübünün 2009-2018 yılları arasında finansal kurallara ilişkin 115 suçlamanın büyük kısmında suçlu bulunmasının ardından gelen sansasyonel haberlerle büyük bir tartışma içine girdi. Kulübün bu son derece başarılı dönemi boyunca kazandığı sekiz büyük kupa, bunların adil bir şekilde kazanılıp kazanılmadığına dair soruları beraberinde getirmişti.

Sosyal medyada kulübe yönelik geriye dönük sert önlemler alınması ve unvanların geri alınması yönündeki çağrılar artsa da, Premier Lig içinde bu adımın dengeyi bozabileceği düşünülüyor. Uzmanlara göre, böyle sert bir önlem sadece müsabakanın tarihi bütünlüğüne ve ticari istikrarına zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda diğer takımların geçmiş başarılarının da sorgulanmasına yol açabilecektir.

Haldoon Al-Mubarak'ın açıklaması ve kulübün duruşu

Yaşanan karmaşık durumun arka planında Manchester City yönetimi kararlı duruşunu koruyor. Kulüp yönetim kurulu başkanı Haldoon Al-Mubarak, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara gönderdiği açık mektupta, takımın suçsuzluğuna olan inancının değişmediğini özellikle vurguladı.

Al-Mubarak mektubunda, Premier Lig ile devam eden süreçlerin henüz sonuçlanmadığını ve kulübün haklılığını kanıtlama niyetinden vazgeçmeyeceğini belirtti. "Bazıları kendi sonuçlarına varmakta acele etse ve etrafımızda çok fazla gürültü olsa da, değişen hiçbir şey yok", diye ekledi kulüp başkanı.

Kulübü nasıl cezalar bekliyor?

Takımın kupalarını koruma ihtimali yüksek olsa da, bağımsız disiplin kurulu tarafından ciddi yaptırımlar uygulanması riski devam ediyor. Nihai cezanın belirlenmesine yönelik özel duruşmalar henüz yapılmamış olup, yönetmeliğe göre kurul en uygun gördüğü cezayı tayin etme yetkisine sahiptir.

Goal.com'un haberine göre, Manchester United ve Liverpool gibi takipçilere şampiyonluk unvanlarının verilmesi ihtimali şu an için sadece teorik düzeyde kalıyor. Bunun yerine takıma yönelik devasa para cezaları, mevcut sezon için puan silme veya hatta Premier Lig'den ihraç gibi daha ağır önlemler gerçek yaptırımlar arasında yer alıyor.