Semerkant'ta 10. Tur Gerilimi: Erkekler Ermenistan'ı, Kadınlar Peru'yu Dağıttı!

·3·Spor
Semerkant'ta 10. Tur Gerilimi: Erkekler Ermenistan'ı, Kadınlar Peru'yu Dağıttı!

Semerkant'ın ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatları'nda altın madalyaların kaderini belirleyen en şiddetli ve kritik 10. tur karşılaşmaları resmen sona erdi. Turnuvanın en dikkat çekici eşleşmelerinde Özbekistan ana milli takımları mutlak bir zafer elde etti. Erkekler ana takımı, çok kez Olimpiyat şampiyonu olan Ermenistan takımını 3,5:0,5'lik skorla mağlup ederek mutlak liderliğini pekiştirirken, kadınlar ana takımımız da Peru temsilcileri karşısında aynı şekilde 3,5:0,5'lik ezici bir galibiyet aldı.

Günün diğer maçlarında ise dünya satrancının devi Hindistan'a karşı mücadele eden Özbekistan-2 erkek takımı 0,5:3,5'lik skorla mağlup olurken, Özbekistan-3 kadrosu İsrail'e karşı verdiği zorlu mücadelede 1,5:2,5 ile sınavı geçemedi. Kadınlar arasındaki diğer eşleşmelerde Özbekistan-2 İsveç ile, Özbekistan-3 ise Kenya ile 2:2'lik beraberliğe imza attı. 10. turdaki bu tarihi sonuçlar, ana milli takımlarımızın şampiyonluk ve üst sıralara doğru yürüyüşünü zirve noktasına taşıdı.

«İki adet 3,5:0,5 zaferi, Hindistan ile mücadele ve kızlarımızın azmi»: 10. turun 5 ana noktası

Semerkant Olimpiyatları'nın 10. turunda kaydedilen en önemli resmi sonuçlar ve gerçekler:

  • Erkeklerin Ermenistan karşısındaki ezici zaferi: Ana takımımız 3,5:0,5'lik skorla galip gelerek Olimpiyat kupasına bir adım kaldığını kanıtladı;

  • Kadınların Peru karşısındaki parlak galibiyeti: Kızlarımız 3 partide rakibini mağlup ederek toplamda 3,5:0,5'lik skor kaydetti;

  • Hindistan devine karşı sınav: Özbekistan-2 gençleri, Hindistan'ın süper kadrosuna karşı mücadele ederek 0,5:3,5'lik skorla tecrübe kazandı;

  • Kadın takımlarından iki beraberlik: Özbekistan-2 İsveç ile, Özbekistan-3 ise Kenya ile 2:2'lik uzlaşmacı bir sonuç elde etti;

  • İsrail ile prensip meselesi: Özbekistan-3 erkek takımı, son masadaki galibiyete rağmen 1,5:2,5'lik skorla kıl payı mağlup oldu.

Dünya Satranç Olimpiyatları (10. tur): Özbekistan'ın tüm takımlarının sonuç karşılaştırması

Erkekler ve kadınlar arasındaki tüm 6 karşılaşmanın detaylı sonuç tablosu:

Maç kategorisi ve takımların eşleşmesi

Genel skor

Masalardaki bireysel sonuçlar

Erkekler: Ermenistan — Özbekistan-1

0,5 : 3,5

Martirosyan 0:1 Abdusattorov; Sindarov 1:0 Ovannisyan; Sargsyan 0,5:0,5 Yakubboyev; Madaminov 1:0 Sargissyan

Erkekler: Özbekistan-2 — Hindistan

0,5 : 3,5

Vahidov 0:1 Praggnanandha; Abdisalimov 0,5:0,5 Erigaisi; Suyarov 0:1 Sarin; Nigmatov 0:1 Gukesh

Erkekler: Özbekistan-3 — İsrail

1,5 : 2,5

Saydaliyev 0:1 Rodshtein; Bahrillayev 0:1 Boruxovskiy; Rahmatullayev 0,5:0,5 Sokolovskiy; Abdurahmonov 1:0 Smirin

Kadınlar: Özbekistan-1 — Peru

3,5 : 0,5

Hamdamova 0,5:0,5 Kori; Omonova 1:0 Salas; Imomqo‘ziyeva 1:0 Kontreras; Karimova 1:0 Ilario

Kadınlar: Özbekistan-2 — İsveç

2 : 2

Yakubboyeva 0,5:0,5 Kramling; Malikova 0:1 Agrest; Halilova 0,5:0,5 Valsu; Salimova 1:0 Kramling

Kadınlar: Kenya — Özbekistan-3

2 : 2

Aktamova 0,5:0,5 Mongeli; Bobomurodova 0,5:0,5 Mutisya; Ahmedova 0:1 Glenda; Shahzodova 1:0 Albrayt

Satranç analizi: 10. tur sonuçları neden tarihi bir öneme sahip?

Uluslararası büyükustalar, analistler ve satranç uzmanlarının sonuçları:

  • «Ana takımların şampiyonluk karakteri»: Hem erkek hem de kadın ana takımlarının rakiplerini aynı 3,5:0,5'lik skorla mağlup etmesi, milli takımlarımızın fiziksel ve psikolojik olarak turnuvanın zirvesine ideal formda ulaştığını gösterdi;

  • Hindistan'ın üstün seviyesi: Praggnanandha, Gukesh ve Erigaisi gibi dünyanın en değerli satranççılarına karşı Özbekistan-2 gençlerinin mücadele etmesi, onlar için gelecek adına büyük bir okul oldu; Abdimalik Abdisalimov'un Arjun Erigaisi ile berabere kalması ise turun en büyük sürprizlerinden biri oldu;

  • Son 11. turun heyecanı: Erkekler ana takımının tek lider olarak son belirleyici tura girmesi, tüm dünya satranç camiasını Semerkant'taki masalara kilitliyor — tarih yazılmasına sadece birkaç saat kaldı.

Sizce 10. turda erkekler ve kadınlar ana takımımızın gösterdiği 3,5:0,5'lik galibiyet, Semerkant Olimpiyatları altın madalyasını garantiler mi? Yarınki son 11. turda temsilcilerimizden nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Kişisel tebriklerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda bırakın ve milli takımlarımızı desteklemek için bu büyük analizi herkesle paylaşın!

Semerkant46. Dünya Satranç OlimpiyatlarıÖzbekistan Satranç TakımıErmenistanPeru
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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