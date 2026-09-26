Özbekistan, Ermenistan'ı 3,5:0,5'lik skorla mağlup ederek tek başına liderliğe yükseldi

Semerkant şehrinin ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatları'nda Özbekistan ana milli takımı, tarihi şampiyonluğa giden yolda belirleyici ve mutlak üstünlük sağlayan bir adım attı. Turnuvanın en önemli ve çekişmeli geçen 10. turunda temsilcilerimiz, dünya satrancının en güçlü takımlarından biri olan Ermenistan milli takımıyla karşı karşıya geldi. Yüksek baskı ve tavizsiz taktik mücadeleler altında geçen karşılaşmada Özbek büyükustalar, rakiplerini 3,5:0,5 gibi büyük ve ezici bir skorla mağlup etti.

Birinci masada siyah taşlarla oynayan Nodirbek Abdusattorov, Hayk Martirosyan karşısında muazzam bir galibiyet alırken, Javohir Sindarov Robert Hovhannisyan'ı, Muhiddin Madaminov ise tecrübeli Gabriel Sargissyan'ı mağlup etti; Nodirbek Yakubboyev ise Shant Sargsyan ile yaptığı maçta önemli bir beraberlik kaydetti. Bu galibiyetle Özbekistan-1 takımı puanını 18'e çıkararak, Olimpiyatların bitimine sadece bir tur kala turnuva tablosunda tek başına liderliğini perçinledi. Semerkant'taki bu zafer, ülkemizin tarihi şampiyonluk kürsüsüne çıkışını neredeyse kesinleştirdi.

«3,5:0,5'lik skor, 18 puan ve tek başına liderlik»: Ermenistan karşısında alınan galibiyetin 5 ana noktası

10. turun merkez karşılaşmasıyla ilgili en önemli resmi sonuçlar ve gerçekler:

Ezici 3,5:0,5'lik skor: Özbekistan-1, güçlü Ermenistan takımını neredeyse sıfıra yakın bir skorla mağlup etti;

Abdusattorov siyah taşlarla zafer kazandı: 1. masada Nodirbek Abdusattorov, Hayk Martirosyan'ı 1:0'lık skorla yendi;

Sindarov ve Madaminov'un önemli puanları: Javohir ve Muhiddin kendi maçlarında beyaz taşlarla galip gelerek takımın üstünlüğünü sağladı;

18 puanla tek başına liderlik: Olimpiyatların bitimine sadece 11. tur kalmışken milli takımımız turnuva tablosunda mutlak 1. sırada yer alıyor;

Altın madalyaların eşiğinde: Son turda alınacak olumlu bir sonuç, Semerkant'ta 46. Olimpiyat kupasını ve altın madalyaları resmileştirecek.

Dünya Satranç Olimpiyatı (10. tur): Ermenistan — Özbekistan karşılaşmasının detayları

Masalara göre gerçekleşen mücadeleler ve kaydedilen nihai sonuç tablosu:

Masa sırası ve taşlar Beyaz taşlarla oynayan satranççı Siyah taşlarla oynayan satranççı Kaydedilen sonuç Maça etkisi ve sonuç 1. masa (Siyah taşlar) Hayk Martirosyan (Ermenistan) Nodirbek Abdusattorov (Özbekistan) 0 : 1 Liderin siyah taşlarla önemli deplasman galibiyeti 2. masa (Beyaz taşlar) Javohir Sindarov (Özbekistan) Robert Hovhannisyan (Ermenistan) 1 : 0 Güvenli ve tavizsiz saldırgan galibiyet 3. masa (Siyah taşlar) Shant Sargsyan (Ermenistan) Nodirbek Yakubboyev (Özbekistan) 0,5 : 0,5 Stratejik öneme sahip ve soğukkanlı beraberlik 4. masa (Beyaz taşlar) Muhiddin Madaminov (Özbekistan) Gabriel Sargissyan (Ermenistan) 1 : 0 Tecrübeli büyükustaya karşı kazanılan parlak zafer NİHAİ SKOR Ermenistan takımı ÖZBEKİSTAN-1 TAKIMI 0,5 : 3,5 Özbekistan 18 puanla tek başına lider!

Satranç analizi: Neden Ermenistan karşısındaki 3,5:0,5'lik skor şampiyonluk garantisidir?

Uluslararası büyükustaların ve uzmanların sonuçları:

«Ermenistan duvarının yıkılışı»: Takım Olimpiyatlarında Ermenistan geleneksel olarak en istikrarlı ve yenilmez kabul edilirdi; onları 3,5:0,5'lik skorla mağlup etmek, Özbek satranççıların günümüzde dünyada eşsiz bir güce sahip olduğunu gösterdi;

Madaminov'un parlayışı ve takım derinliği: Muhiddin Madaminov'un Sargissyan gibi bir efsaneye karşı kazandığı zafer, takımımızın sadece 1-2. masalarda değil, yedek ve alt masalarda da rakiplerden bir adım önde olduğunu kanıtladı;

Psikolojik üstünlük: 18 puanla tek başına liderliğe yükselmek, son 11. tur öncesinde çocuklarımıza turnuva stratejisini kendi ellerinde tutmaları ve altın madalyayı garantilemeleri için büyük bir zihinsel üstünlük sağlıyor.

Sizce Özbekistan milli takımı Semerkant'taki Olimpiyatların son 11. turunda şampiyonluğu hangi skorla resmileştirecek? Bugünkü 3,5:0,5'lik ezici galibiyette hangi büyükustamızın oyunu sizde en büyük etkiyi bıraktı? Kişisel tebriklerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve ülkemizin spor tarihindeki bu büyük zaferi tüm vatandaşlarımızla birlikte kutlayın!