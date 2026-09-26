Özbekistan Asya Oyunları'nda 34 madalya ile 4. sıraya yükseldi: 7. günün özeti

·9·Spor
Özbekistan Asya Oyunları'nda 34 madalya ile 4. sıraya yükseldi: 7. günün özeti

Japonya sahalarında kıtanın en seçkin atletlerinin katılımıyla düzenlenen Asya Oyunları'nda turnuvanın ilk haftası olan yedinci gün müsabakaları tamamen sona erdi. Özbekistan milli spor delegasyonu, turnuvada yüksek istikrar ve beceri sergileyerek genel klasmanda Asya'nın ilk dört ülkesi arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Yedi günlük yoğun rekabetin ardından sporcularımızın hesabında toplam 34 madalya — 8 altın, 17 gümüş ve 9 bronz bulunuyor.

Müsabaka tablosunun üst sıralarını geleneksel olarak kıtanın spor devleri olan Çin (107 altın), ev sahibi Japonya (31 altın) ve Güney Kore (16 altın) takımları işgal etmiş durumda. Özbekistan ise bu "üçlü"den sonraki en yüksek 4. sırayı alarak, bölgedeki ana rakibi sayılan Kazakistan (8 altın, 8 gümüş) ve Tayland'ı geride bırakmaya devam ediyor.

"34 madalya, 4. sıra ve ilk üçü takip": 7. günün 5 ana noktası

Asya Oyunları'nın 7. gününden sonra oluşan resmi madalya tablosundan en önemli gerçekler:

  • Özbekistan sağlam bir şekilde 4. sırada: Delegasyonumuz 8 altın madalya ile genel klasmanda kıtanın dördüncü takımı konumunda;

  • Toplam madalya sayısı 34'e ulaştı: Sporcularımız 8 altın, 17 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı;

  • Kalite açısından Kazakistan'a karşı üstünlük: Kazakistan'da da 8 altın olmasına rağmen, Özbekistan gümüş sayısı (17'ye karşı 8) sayesinde 4. sırayı koruyor;

  • Çin'in rekor düzeydeki farkı: Pekin temsilcileri 107 altın ve toplam 176 madalya ile mutlak liderliği ele geçirdi;

  • Önümüzde yeni finaller var: Boks, dövüş sporları ve takım sporlarındaki belirleyici mücadeleler öncesinde Özbekistan'ın ilk dörtteki yerini korumak için büyük bir fırsatı var.

Asya Oyunları: 7. gün sonu itibarıyla TOP-10 ülke madalya tablosu

Müsabakanın resmi tablosu ve milli takımların sonuçlarının karşılaştırması:

Sıra

Ülke / Milli Takım

Altın (Gold)

Gümüş (Silver)

Bronz (Bronze)

Toplam madalya sayısı

1

Çin (People's Republic of China)

107

41

28

176

2

Japonya (Japan)

31

49

49

129

3

Güney Kore (Republic of Korea)

16

21

36

73

4

ÖZBEKİSTAN (Uzbekistan)

8

17

9

34

5

Kazakistan (Kazakhstan)

8

8

19

35

6

Tayland (Thailand)

8

7

9

24

7

İran (IR Iran)

7

14

7

28

8

Bahreyn (Bahrain)

7

2

2

11

9

Kuzey Kore (PRK)

5

5

4

14

10

Hindistan (India)

4

12

14

30

Özbekistan Asya Oyunları'nda 34 madalya ile 4. sıraya yükseldi: 7. günün özeti

Spor analizi: Neden Özbekistan'ın 4. sırada olması büyük bir stratejik başarı?

Uluslararası spor uzmanları ve analistlerinin sonuçları:

  • "Gümüş rezervi ve kalite üstünlüğü": Özbekistan'ın hesabındaki 17 gümüş madalya, sporcularımızın birçok branşta finale kadar ulaştığını gösteriyor; tam olarak gümüş farkı bizi Kazakistan (8 gümüş) ve Tayland'dan (7 gümüş) üstün kılıyor;

  • Asya'nın en güçlü "üçlüsü"nün ardından sağlam adımlar: Çin, Japonya ve Güney Kore altyapıları ve sporcu sayıları bakımından dünya liderleri sayılır; onlardan sonra 4. sırada yer almak — Özbekistan'ın kıtadaki en güçlü spor ülkelerinden birine dönüştüğünün açık bir kanıtıdır;

  • Önümüzdeki "altın rezervler": Boks, tekvando, güreş ve halter gibi geleneksel olarak güçlü olduğumuz branşlardaki belirleyici mücadeleler yeni başlıyor; bu da delegasyonumuza altın madalya sayısını ikiye katlama ve 4. sırayı müsabaka sonuna kadar kaybetmeme imkanı tanıyor.

Sizce Özbekistan spor delegasyonu Asya Oyunları sonuna kadar 4. sırayı başarıyla koruyabilecek mi, yoksa takip eden rakipler baskıyı artıracak mı? Önümüzdeki hangi spor dalından en çok altın madalya bekliyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve sporcularımızı desteklemek için bu analizi tüm sporseverlerle paylaşın!

Asya OyunlarıÖzbekistan Spor DelegasyonuMadalya TablosuKazakistanSpor Analizi
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Shohsanam Sherzodova'dan altın finiş: Asya Oyunları'nda Özbekistan bayrağı gururla dalgalandıShohsanam Sherzodova'dan altın finiş: Asya Oyunları'nda Özbekistan bayrağı gururla dalgalandı24 Eylül 10:59Dördüncü gün dramı ve 4 yeni bronz: Özbekistan Asya Oyunları'nda 14. sıraya gerilediDördüncü gün dramı ve 4 yeni bronz: Özbekistan Asya Oyunları'nda 14. sıraya geriledi23 Eylül 19:37Kürekçilerimiz Asya Oyunları'nda podyuma çıktıKürekçilerimiz Asya Oyunları'nda podyuma çıktı24 Eylül 10:57Bir günde 5 altın, 16 madalya: Asya Oyunları'nda Özbekistan'ın altıncı günüBir günde 5 altın, 16 madalya: Asya Oyunları'nda Özbekistan'ın altıncı günü24 Eylül 18:59Asya Oyunları: Özbekistan ilk onda — madalya tablosu ve ana takipçilerAsya Oyunları: Özbekistan ilk onda — madalya tablosu ve ana takipçiler23 Eylül 12:30Mutlak rekor kırıldı: Vladimir Svechnikov Asya Oyunları'nda altın madalya kazandıMutlak rekor kırıldı: Vladimir Svechnikov Asya Oyunları'nda altın madalya kazandı24 Eylül 17:21
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı