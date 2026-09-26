Fergana'daki merkez stadyumda oynanan uluslararası hazırlık maçında Özbekistan milli takımının kıtanın en köklü ekiplerinden biri olan İran'ı 3-1'lik skorla mağlup etmesi, milli futbol gündemimizin ana konusu haline geldi. Karşılaşmada rakip fileleri havalandırarak galibiyete önemli katkı sağlayan Namangan'ın Navbahor kulübü forveti Husayn Norchayev, maçın ardından gazetecilerin karşısına çıktı. Yetenekli forvet, attığı golün hikayesi, takım arkadaşı Mahmud'un harika asisti ve takımın yeni taktiksel sisteme uyumu hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Norchayev'e göre İran'a karşı oynanan maç üst düzeyde geçti ve milli takımımızın İranlılara karşı uzun süredir yenilmemesi, oyunculara ekstra güç ve psikolojik üstünlük sağlıyor. Yeni dizilişe geçişle ilgili soruya yanıt veren genç forvet, galibiyetin gölgesinde hiçbir ciddi eksiklik görmediğini ve tüm takımın sahada harika bir performans sergilediğini belirtti.

«Mahmud'un harika pası, 3-1'lik skor ve yenilmezlik ruhu»: Husayn Norchayev'in açıklamalarından 5 ana nokta

Milli takımımızın ve Navbahor'un forvetinin önemli açıklamalarından öne çıkan gerçekler:

Mahmud'un şaheser asisti: Norchayev, atılan golde takım arkadaşı Mahmud'un isabetli ve rahat pasını özellikle vurgulayarak, kendisinin sadece pozisyonu golle sonuçlandırdığını ifade etti;

İran'ın gücü ve layıkıyla verilen cevap: Forvet, İran'ın Asya'nın en zorlu rakiplerinden biri olduğunu vurgulayarak, onlara karşı alınan başarılı sonucu yüksek puanladı;

İran'a karşı yenilmezlik serisi: Norchayev, milli takımımızın İranlılara karşı uzun süredir kaybetmemesinin oyuncularda büyük bir özgüven oluşturduğunu belirtti;

«Eksiklik yoktu» — pozitif atmosfer: Yeni dizilişe geçişle ilgili soruya Norchayev, takımın çok iyi bir oyun sergilediğini ve galibiyet gününde kusur aramanın yersiz olduğunu söyledi;

Navbahor'dan milli takıma istikrar: Genç golcü, kulübündeki parlak formunu milli takımın ilk 11'inde de başarıyla sürdürüyor.

Özbekistan - İran maçı: Husayn Norchayev'in aksiyonları ve oyun istatistiklerinin karşılaştırması

Fergana'daki maçta Norchayev'in rolü ve tutumunun sınıflandırılması:

Göstergeler ve kriterler Maç sırasındaki gerçekler ve Norchayev'in pozisyonu Rakip ve maçın statüsü İran milli takımı (Uluslararası hazırlık maçı) Maçın yeri ve nihai skor Fergana şehri, merkez stadyum — 3-1'lik zafer Husayn Norchayev'in sahadaki rolü Ana forvet, golün sahibi (Mahmud'un asistinden sonra) Gol pozisyonuna dair değerlendirme «Mahmud harika bir pas verdi, ben üzerime düşeni yaptım» İran'a karşı seri hakkında İranlılara kaybetmeme geleneği takıma büyük bir güven veriyor Yeni taktik ve eksikliklere dair tutum «Kazandık, bence bir eksiklik yoktu, iyi oynadık»

Futbol analizi: Husayn Norchayev'in golü ve pozisyonu neden önemli?

Spor analistleri ve futbol yorumcularının sonuçları:

«Shomurodov ile tandem ve hücumdaki rekabet»: Eldor Shomurodov'un dublesinin yanına Norchayev'in güzel golünün eklenmesi, milli takımımızın hücum hattında sadece bir oyuncuya bağımlılığın ortadan kalktığını gösteriyor; Husayn'ın gol sezgisinin yüksek olduğu bir kez daha kanıtlandı;

«Mahmud — Norchayev» kombinasyonunun etkisi: Orta sahadan ve kanatlardan gelen topları karşılamada Norchayev'in hızlı pozisyon alması rakip savunmacıları şaşırtıyor; bu da yeni taktiksel dizilişte hücumların daha dinamik olmasını sağlıyor;

Psikolojik engellerin aşılması: Eskiden İran takımı bizim için çok zorlu bir rakipti; bugün genç oyuncularımızın İran'a karşı rahat, özgüvenli ve sakin bir şekilde galip gelmesi, yeni neslin şampiyonluk ruhunu yansıtıyor.

Sizce Husayn Norchayev'in İran maçında sergilediği hücum becerisi, onu milli takımın vazgeçilmez bir oyuncusu yapabilir mi? İran karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin milli takımımızın gelecekteki maçlarına nasıl etki edeceğini düşünüyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve milli takımımızın golcüsünü desteklemek için bu analizi tüm futbolseverlerle paylaşın!